Japan-Sieger macht MotoGP-WM zum Thriller

Mit seinen Siegen im Sprint und beim Grand Prix am Sonntag verkürzte MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez seinen WM-Rückstand gegenüber Leader Jorge Martin auf 2 Punkte.

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Nach dem Japan-GP in Motegi spitzt sich der Kampf um die WM-Krone zum Spanier-Duell zwischen Marquez (Ducati) und Martin (Aprilia) zu. Sechs Rennen vor Schluss (und ebenso vielen Sprints) ist Marquez allerdings auf der Überholspur.

Fünfter Marquez-Doppelsieg 2026

Der Ducati-Star feierte am Sonntag seinen fünften Doppelsieg in dieser Saison. Er verwies die Aprilia-Fahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi auf die Plätze zwei und drei, KTM-Mann Enea Bastianini wurde Vierter.

In der WM-Wertung hat Marquez damit nur mehr zwei Punkte Rückstand auf Leader Martin: Der siebenmalige MotoGP-Weltmeister hält bei 331 Punkten, sein Landsmann Martin verteidigte mit 333 Zählern die Führung hauchdünn. Dritter im Gesamtklassement ist der Italiener Bezzecchi (284) vor KTM-Ass und Spielberg-Sieger Pedro Acosta (243), der sich am Sonntag trotz Starts aus der ersten Reihe mit Rang sieben begnügen musste.

Für Marquez, der Pole-Mann Martin in Runde 11 überholte und danach ungefährdet blieb, war es der vierte Sieg beim Japan-GP. "Das Rennen war hart, aber mein Tempo gut. Jorge hat versucht, anzugreifen, da habe ich noch einmal zugelegt. Das reichte aus, um die letzten beiden Runden etwas entspannter zu fahren", bilanzierte der Sieger. Martin zollte seinem Konkurrenten Respekt. "Ich wollte gewinnen, aber heute war es wirklich schwer, Marc zu schlagen. Ich bin fast perfekt gefahren, war geschmeidig und selbstbewusst. Trotzdem konnte ich nicht gewinnen", lautete die Einschätzung des Zweitplatzierten. Weiter geht es nun kommende Woche in Indonesien.