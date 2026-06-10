Justizwache streikte wegen unhaltbarer Zustände

Aufstand hinter Gittern: In sechs von neun niederösterreichischen Gefängnissen haben Justizwachebeamte diese Woche auf Initiative der Gewerkschaft der christlichen Fraktion (FCG) die Arbeit für drei Stunden auf ein Minimum heruntergefahren.

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Häftlinge wurden in ihre Zellen gesperrt, Werkstätten blieben geschlossen. Der Grund: unhaltbare Zustände in Österreichs Haftanstalten, so hieß es vonseiten der Justizwachegewerkschaft.

Die Zahlen sprechen für sich. Auf 8.422 Haftplätze kommen aktuell 9.124 Insassen – eine Auslastung von 108 Prozent. Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) vermutet Schönrechnerei: „Wenn Häftlinge 23 Stunden auf engstem Raum eingesperrt sind, kann sich jeder ausrechnen, dass das nicht förderlich ist."

Gewerkschaftschefin Claudia Gradinger warnt vor den Folgen: Überstunden, Personalmangel und fehlende psychiatrische Versorgung gefährden die Sicherheit. Wie dramatisch das werden kann, zeigte der Tod eines 30-jährigen Häftlings in Hirtenberg im Dezember 2025 – gestorben nach einem Kampf mit Beamten bei einem Verlegungsversuch. Gegen zwölf Justizwächter wird seither wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ermittelt.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) indes hat Reformen versprochen – passiert ist laut Gewerkschaft bisher "kaum etwas".