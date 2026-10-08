Verhandlungen
"Kann jederzeit passieren" - Bayern-Knall um Kane
Deutschland. Der Poker-Krimi um Harry Kane (33) steht offenbar kurz vor dem Happy End. Der Kontrakt des England-Superstars läuft zwar noch bis 2027, doch hinter den Kulissen qualmen bereits die Köpfe für einen neuen Mega-Vertrag. Kane stellte bereits im August klar: "Es sieht ziemlich gut aus!" Panik gebe es auf keiner Seite, die Gespräche laufen vollkommen entspannt.
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Das sind die Knackpunkte
Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" enthüllten der "Bild"-Fußballchef Christian Falk und Chefreporter Heiko Niedderer jetzt die Details aus dem Verhandlungspoker:
- Vertrag bis 2029 oder 2030: Beide Seiten würden mindestens zwei weitere Jahre anpeilen, auch eine Option bis 2030 sei weiterhin heiß im Rennen.
- Ausstiegsklausel als Zankapfel: Kanes Seite wünsche sich eine Ausstiegsklausel. Bei einer zweijährigen Verlängerung würde das Bayern ablehnen, um nicht direkt wieder verhandeln zu müssen. Bei drei Jahren wäre eine Ausstiegsklausel sinnvoll.
Durchbruch steht kurz bevor
Laut "Bild" herrsche über die großen Rahmenbedingungen bereits Einigkeit. Auch während der Länderspielpause sei intensiv im Hintergrund verhandelt worden. Laut Kane können sich die Fans 'entspannt zurücklehnen'. "Bild" bilanziert: Der Deal steht kurz bevor und ist nur noch eine Frage der Zeit!
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