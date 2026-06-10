Kater Salem kämpft um sein Leben

Schwer verletzt nach Sturz aus großer Höhe: Kater Salem schwebt in Lebensgefahr. Nun hoffen seine Besitzer und Tierschützer auf Unterstützung.

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Nach einem Fenstersturz aus großer Höhe schwebt der Vierbeiner in Lebensgefahr. Durch den Unfall erlitt er einen Riss in der Lunge mit Pneumothorax sowie eine Zwerchfellhernie, wurde notoperiert und wird nun intensivmedizinisch betreut.

"Salem hat kaum noch Luft bekommen. Die Verletzungen waren dramatisch. Die nächsten Tage sind kritisch – wir hoffen sehr, dass er es schafft", sagt Stephan Scheidl, Leiter des Tierschutzhauses in Vösendorf.

Besitzer können Kosten nicht mehr tragen

Laut Tierschutz Austria leider kein Einzelfall. Immer häufiger geraten Tierhalter durch hohe Tierarztkosten an ihre finanziellen Grenzen. Auch Salems Besitzer können die enormen Kosten für Operation, Klinikaufenthalt und Nachsorge nicht mehr alleine stemmen.

Deshalb hat Tierschutz Austria den Fall übernommen und unterstützt die weitere Behandlung des Katers. Doch die Kosten steigen täglich.

"Wir appellieren an die Öffentlichkeit, Salem mit einer Spende zu unterstützen. Jeder Beitrag hilft, damit er die Chance auf ein glückliches Leben bekommt", so Scheidl.

Nur einer von vielen "Not-Fellen"

Kater Salem zählt zu den sogenannten "Not-Fellen" des Tierschutzes. Dabei handelt es sich um Tiere, die aufgrund schwerer Verletzungen oder Erkrankungen besonders intensive medizinische Betreuung benötigen.

Während Salem weiter um sein Leben kämpft, hoffen seine Besitzer und die Tierschützer auf ein kleines Wunder und auf die Unterstützung der Öffentlichkeit.