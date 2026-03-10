Ideen-Diebstahl: Yoga-Lehrerin verklagt Bezos-Ehefrau Lauren

Lauren Sánchez Bezos sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ihre ehemalige Yogalehrerin hat sie wegen angeblichen Ideenraubs für ein Kinderbuch verklagt.

Die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos steht wegen eines Kinderbuchs im Mittelpunkt eines Rechtsstreits. Eine ehemalige Yogalehrerin wirft ihr vor, zentrale Ideen übernommen zu haben. Im Zentrum des Konflikts steht das 2024 veröffentlichte Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space". Darin erzählt Lauren Sánchez Bezos die Geschichte einer Fliege, die davon träumt, ins All zu fliegen.

Die Klage stammt von Alanna Zabel, die früher als Yogalehrerin mit Sánchez Bezos arbeitete. Sie veröffentlichte bereits 2023 ein eigenes Kinderbuch mit dem Titel "Dharma Kitty Goes to Mars".

Ähnliche Grundidee

In Zabels Geschichte reist eine Katze zum Mars. Laut Klageschrift sollen wesentliche Ideen schon Jahre zuvor im persönlichen Austausch zwischen den beiden Frauen besprochen worden sein. Welche konkreten Passagen oder Formulierungen betroffen sein sollen, wurde bislang nicht öffentlich im Detail erläutert.

Im Kern geht es offenbar um die Grundidee einer tierischen Hauptfigur, die zu einer Mission ins All aufbricht. Zabel wirft Sánchez Bezos vor, entsprechende kreative Konzepte übernommen zu haben.

Anwälte widersprechen

Die Anwälte von Lauren Sánchez Bezos weisen die Vorwürfe zurück. Nach übereinstimmenden Berichten argumentieren sie, beide Bücher teilten lediglich das Motiv einer Reise ins All. Dieses Grundthema sei allgemein und urheberrechtlich nicht geschützt.

Sánchez Bezos selbst äußerte sich bislang nicht ausführlich zu der Klage. Ob der Streit tatsächlich vor Gericht verhandelt wird oder eine außergerichtliche Einigung erfolgt, ist noch offen.

Nun muss ein Bundesgericht in Kalifornien prüfen, ob die Vorwürfe ausreichend Substanz haben.