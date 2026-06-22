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Kolumbien steht gegen DR Kongo vor K.o.-Runde
Die Chancen stehen gut, Kolumbien geht als Favorit und nach einem 3:1-Sieg über Usbekistan mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Nestor Lorenzo sieht das Spiel aber nicht als Selbstläufer: "Kongo spielt mit einem Umschaltspiel, mit langen Bällen und schnellen Kontern. Es wird ein sehr schwieriges Spiel für uns."
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Das kongolesische Team erlebte einen Traumstart in die Endrunde, denn in der Auftaktpartie ihrer zweiten WM ärgerten die Zentralafrikaner Mitfavorit Portugal. Ihre defensive Disziplin und schnellen Konter brachten der Mannschaft von Trainer Sebastien Desabre ein überraschendes 1:1. Yoane Wissa erzielte kurz vor der Pause das erste WM-Tor der Zentralafrikaner überhaupt, der erste Sieg soll nun folgen. "Es war nur ein erster Schritt", meinte Desabre.
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