Linzer Sicherheitsgipfel: Jetzt startet die Umsetzung

Neue Petition "Linz sicherer und sauberer machen" kann ab

12. Oktober unterschrieben werden.

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Die im Rahmen des Linzer Sicherheitsgipfels eingesetzten Arbeitsgruppen haben über die Sommermonate intensiv gearbeitet. In insgesamt vier Themenfeldern - öffentlicher Raum, Soziales, Gesundheit sowie Sicherheit für Frauen - wurden bestehende Herausforderungen analysiert, Maßnahmen diskutiert und konkrete Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Ergebnisse werden am 15. Oktober in der Sitzung des Linzer Stadtsenats vorgestellt. Im Anschluss sollen die Ergebnisse zusammengeführt und die weiteren Schritte festgelegt werden.

Petition unterschreiben

Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) kritisiert:" Fünf Monate nach Linzer Sicherheitsgipfel ist keine einzige Maßnahme umgesetzt!“ Die Linzer ÖVP lanciert die Plakatkampagne "Linz muss sauberer und sicherer werden". Begleitend dazu kann man eine Petition für mehr Sicherheit und Sauberkeit unterschreiben. Die Sicherheit- und Sauberkeitstour startet am 12. Oktober in der Herrenstraße/Ecke Spittelwiese. Weitere Stationen sind u.a. Hauptplatzmarkt, PRO, Südbahnhofmarkt, Schillerplatz und LentiaCity.