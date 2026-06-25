Meg & Harry: Scheidung nach 8. Hochzeitstag?

Nach ihrem achten Hochzeitstag verdichten sich die Gerüchte, dass Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) geradewegs auf eine Scheidung zusteuern.

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Den Stein des Anstoßes brachten ausgerechnet Fotos ins Rollen, die Herzogin Meghan unlängst anlässlich ihres achten Hochzeitstages aus ihrem privaten Fotoalbum im Netz veröffentlichte. Die Aufnahmen, die sie mit ihren 4,6 Millionen Instagram-Followern teilte, zeigen innige und bis dato streng geheim gehaltene Momente der royalen Feierlichkeiten – darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Tanzfläche der damaligen Afterparty. Doch statt Begeisterung lösten die Bilder eine Lawine der Kritik aus.

Kuss-Foto offenbart Liebes-Drama

Wie das US-Portal Radar Online unter Berufung auf anonyme Insider-Quellen aus dem Umfeld der britischen Königsfamilie berichtet, entbrannte durch die Aufnahmen eine heftige Debatte über die grundverschiedenen Einstellungen des Paares zum Leben im Rampenlicht. Besonders ein Schnappschuss sorgt für reichlich Gesprächsstoff: Es zeigt Bräutigam Harry mit geschlossenen Augen, während Meghan sein Gesicht fest in den Händen hält, um ihm einen Kuss auf die Lippen zu drücken.

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Harry scheint unbehaglich

"Was bei diesen Fotografien wirklich auffällt, ist wie unwohl Harry aussieht, wenn Meghan Dinge tut wie sein Gesicht zu drücken und mit ihm zu tanzen. Er windet sich regelrecht auf einigen dieser Fotos." Harrys Körpersprache zeige hingegen deutliche Anzeichen eines schweren Traumas, ausgelöst durch Meghans unermüdlichen Wunsch, das Paar zu weltweiten Instagram-Prominenten zu machen.

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Erbe von Prinzessin Diana

Während Meghan also immer wieder bewusst das Scheinwerferlicht sucht, kämpft der Königssohn mit Dämonen der Vergangenheit. Der Todestag seiner Mutter Prinzessin Diana, der sich in diesem Jahr bereits zum 29. Mal jährt, lastet nach wie vor schwer auf der Seele des 41-Jährigen. Harry ist bis heute tief traumatisiert von dem, was Lady Di nach einem Leben im unerbittlichen Rampenlicht der Medien widerfahren ist. Die panische Angst, mit seiner eigenen Familie in denselben tödlichen Kreislauf zu geraten, hat ihn nie verlassen.

Der Schutz der Privatsphäre: Seit Jahren betont Harry gebetsmühlenartig, wie wichtig ihm der Schutz seiner Familie und die Flucht vor der Presse sind.

Die Demontage der Krone: Gleichzeitig ist der Königssohn bestrebt, die traditionelle Mystik und Förmlichkeit des Königshauses abzulegen.

Die Fremdscham: "Er wirkt immer noch sehr unwohl dabei, von Meghan herumgezeigt zu werden", so die Quelle.

Scheidung unausweichlich?

Diese tiefen Differenzen und Harrys begründete Abneigung gegen das Blitzlichtgewitter könnten das Paar, das zudem mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben soll, letztendlich dauerhaft auseinander- und in eine unaufhaltsame Scheidung treiben.