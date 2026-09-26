Mike Supancic sorgt jetzt für "Traumhafte Zeiten"

Am Dienstag (30.September) steigt die Premiere des neuen Kabarett-Programms im Wiener Stadtsaal

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Kostengünstige Do it yourself Chirurgie, Elon Musk als Berater für das heimische Schulsystem sowie die dreistesten Städtebeschimpfungen seit Thomas Bernhard. Mike Supancic verspricht für sein neues Programm Traumhafte Zeiten, das er am Dienstag im Stadtsaal zur Premiere bringt, ein Stelldichein von "Künstlicher Intelligenz und natürlicher Blödheit"

Nach mittlerweile auch schon 20 Erfolgsprogrammen wie Jesus Mike Superstar oder Zurück aus der Zukunft surft Supancic nun durch das Traum-Zeit-Kontinuum. Auch mit Zöllen auf Pinguine, dem geheimnisvollen Albtraumfänger des berüchtigten Shasi Ben Ghazi und einer fröhlichen Bankomatsprengung.