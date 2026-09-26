Theater-Hit
"Romeo und Julia" rocken die Josefstadt
Die Broadway-Adaption "West Side Story", das Prokofjew-Ballett, die Rosenstolz-Adaption, die im Jänner mit Conchita als Todesengel auch im Wiener Museums-Quartier verzaubert und natürlich der Hollywood-Film mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Der weltberühmte Stoff von William Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" wurde über die Jahrhunderte neu interpretiert.
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Jetzt kommt die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Welt an die Josefstadt. Und dort bleibt der Schweizer Autor Lucien Haug ab Donnerstag (1. Oktober) im Shakespeare’schen Versmaß und schafft eine zeitgemäße Fassung über eine naive Liebe in einer von Feindschaft und Hass verzerrten Welt.
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