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Jetzt wird's teuer

Mode-Gigant "Shein" kassiert Millionen-Strafe

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Der Fast-Fashion-Anbieter Shein ist in Frankreich wegen Problemen bei Retouren und Bestellungen erneut mit einer Strafe belegt worden.
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Insgesamt beläuft sich die Strafe auf rund 22 Mio. Euro, teilte die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde am Mittwoch mit. Shein bezeichnete die Strafe als unverhältnismäßig und kündigte an, sie vollumfänglich anzufechten. Es handle sich um bereits behobene "technische Probleme ohne Auswirkungen auf die Verbraucher", so ein Sprecher.

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Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass die französischen Behörden gegen den für seine Billigpreise bekannten Onlinehändler mit Sitz in Singapur vorgehen. Bereits im Juli wurde Shein wegen irreführender Rabattangebote zu einer Strafe von 40 Mio. Euro verurteilt. Die Behörden haben das Unternehmen verstärkt im Visier, seit im November auf dessen Website Sexpuppen, die Kindern ähnelten, sowie verbotene Waffen zum Verkauf angeboten worden waren. "Wir werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, bis sie ihre Praktiken vollständig ändern - oder unseren Markt verlassen", schrieb der für kleine und mittlere Unternehmen zuständige Minister Serge Papin auf der Plattform X.

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