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Österreich

Schock-Fund in NÖ

Eingemauerte Leiche: Das sagen die Nachbarn

Münchdorf © Monatsrevue/Thomas Lenger
In Münchendorf wurde die verweste Leiche einer Frau entdeckt - jetzt ermittelt die Polizei. Die Nachbarn hatten davon nichts mitbekommen.
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Eine eingemauerte Tote ist vergangenen Donnerstag in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet, sagte Sprecherin Nina Bussek am Mittwoch auf Anfrage. Die Sprecherin bestätigte ein Ermittlungsverfahren nach dem Fund einer Frauenleiche. Zu weiteren Details hielt sie sich bedeckt. Ersten Informationen zufolge war der verweste Leichnam einer Pensionistin in der Wand eines Hauses einbetoniert.

Das sagen die Nachbarn

Die Nachbarn hatten von der grauenhaften Tat nichts mittbekommen. Zeugen berichten, dass sie das Opfer schon lange nicht mehr gesehen hätten, aber immer wieder ein Mann kam, um den Garten zu pflegen.

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Bei der Toten soll es sich um eine Frau handeln, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Die Polizei hatte die Feuerwehr am frühen Abend des 28. Mai um Unterstützung bei einer Tür-Notöffnung gebeten. Im Inneren des Hauses wurde die Leiche entdeckt. Spezialkräfte der Exekutive und Polizeihunde durchsuchten daraufhin die Räume.

Münchdorf © Monatsrevue/Thomas Lenger

Ermittelt werde in alle Richtungen - möglich ist den Zeitungen zufolge auch ein Sozialleistungsbetrug. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um die Pension weiter zu beziehen. Gefahndet werde nach dem im Ausland lebenden Sohn der Seniorin.

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