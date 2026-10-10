Nach Fußballtraining: Massenschlägerei mit 50 Beteiligten

Ein Streit bei einem Hallenfußballtraining im niedersächsischen Stade ist am Freitagabend vollkommen eskaliert. Bei einer gewalttätigen Massenkarambolage zwischen zwei rivalisierenden Männergruppen wurden sechs Personen zum Teil schwer verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die folgenschwere Konfrontation nahm ihren Anfang während einer Trainingseinheit in einer Sporthalle. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei gerieten zwei Gruppen zunächst verbal aneinander. Das hitzige Wortgefecht schaukelte sich binnen weniger Augenblicke hoch, bis einer der Anwesenden plötzlich zu Pfefferspray griff und dieses in der Halle versprühte. Durch den Einsatz des Reizgases verlagerte sich der gewalttätige Disput unmittelbar vor das Gebäude auf das Freigelände.

Im Außenbereich vor dem Schulgebäude brach schließlich eine unkontrollierte Massenschlägerei los. Rund 50 Männer gingen mit äußerster Brutalität aufeinander los. Nach offiziellen Angaben der Exekutive attackierten sich die Kontrahenten dabei unter anderem mit Messern und massiven Schlagstöcken.

Großeinsatz und Versorgung unter Sicherheitsvorkehrungen

Angesichts der unübersichtlichen Lage vor Ort riefen die Einsatzkräfte einen sogenannten Massenanfall an Verletzten aus. Die Polizeidirektion zog daraufhin erhebliche Kräfte zusammen, um die verfeindeten Lager zu trennen und den Bereich abzusichern.

16 Streifenwagen: Einheiten aus Stade und den umliegenden Landkreisen wurden umgehend an die Sporthalle beordert.

Einheiten aus Stade und den umliegenden Landkreisen wurden umgehend an die Sporthalle beordert. Bereitschaftspolizei: Ein geschlossener Mannschaftstrupp von 30 Beamten rückte aus Lüneburg zur Unterstützung an.

Ein geschlossener Mannschaftstrupp von 30 Beamten rückte aus Lüneburg zur Unterstützung an. Rettungskräfte: Sechs Rettungswagen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge übernahmen die medizinische Notversorgung.

Sechs Rettungswagen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge übernahmen die medizinische Notversorgung. Gefahrenlage: Zeugen meldeten schussähnliche Geräusche, weshalb die Polizei einen abgesicherten Bereich für die Erstversorgung einrichtete.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, flüchteten zwei Fahrzeuge mit mehreren Insassen vom Einsatzort. Einen dritten Wagen konnten die Beamten noch vor der Abfahrt stoppen. Die angehaltenen Insassen gaben gegenüber den Polizisten an, dass sich im rückwärtigen Bereich des Areals weitere Verwundete befänden.

Blutüberströmte Opfer hinter der Turnhalle entdeckt

Hinter der Sporthalle trafen die Einsatzkräfte auf mehrere teils blutüberströmte Männer, deren Kleidung von Schnitt- und Schlagwunden gezeichnet war. Bei einer großräumigen Durchsuchung der Umgebung stießen die Beamten auf verschiedene weggeworfene Schlaggegenstände und potenzielle Tatwerkzeuge, verdächtige Personen wurden auf dem Areal jedoch nicht mehr angetroffen.

Insgesamt forderte die blutige Attacke sechs Verletzte, die mit schweren Schnitt-, Riss- und Schürfwunden in umliegende Spitäler eingeliefert wurden.

Polizei bewacht Spitäler in Stade und Buxtehude

Nur kurze Zeit nach dem gewaltsamen Aufeinandertreffen vor der Halle meldeten sich weitere beteiligte Männer eigenständig in den Spitälern von Stade und Buxtehude zur Behandlung. Um ein Wiederaufflammen der Auseinandersetzungen in den Aufnahmebereichen oder auf den Parkplätzen der Kliniken rigoros zu unterbinden, positionierte die Exekutive mehrere Streifenwagen direkt vor den medizinischen Einrichtungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, um die genauen Hintergründe des eskalierten Trainings zu klären.