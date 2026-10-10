Berlin
Schüsse! Clan-Mitglieder schwer verletzt
Erneut Schüsse mitten in Berlin: Im Stadtteil Schöneberg sind am Freitagnachmittag zwei Männer bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich vor einem Autohandel in der Naumannstraße. Nach Angaben der Polizei schweben die Betroffenen nicht in Lebensgefahr.
Gegen 17.15 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen war zwischen mehreren Personen zunächst ein Streit entbrannt, der schließlich eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen mehrere Schüsse. Als die Polizei eintraf, hatten sich die mutmaßlichen Täter bereits entfernt. Sie sollen mit einem Fahrzeug geflohen sein.
Auch interessant
Verletzte sollen Clan-Mitglieder sein
Die beiden Verletzten schleppten sich anschließend selbst in das nahe gelegene St.-Joseph-Krankenhaus, berichtet die B.Z. Dort und auch am Tatort waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Die Beamten sicherten den Bereich und nahmen Ermittlungen auf.
Bei den Verletzten soll es sich um Angehörige der Berliner Großfamilie Al-Zein handeln. Diese Angaben wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Auch ein mögliches Motiv der Tat ist noch unklar.
Die Kriminalpolizei untersucht nun den genauen Ablauf der Ereignisse. Nach Angaben eines Polizeisprechers stehen die Ermittlungen noch am Anfang
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden