Nach Rücktritt: Bas-Nachfolger steht fest

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas soll der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer Arbeitsminister werden.

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Bärbel Bas ist von ihren politischen Ämtern zurückgetreten. Die Politikerin gibt den SPD-Parteivorsitz sowie ihr Amt als Bundesarbeitsministerin ab.

Bärbel Bas. © IMAGO/snapshot

Am Montagmorgen gab Bärbel Bas ihren Rücktritt von den politischen Ämtern bekannt. Ihr Bundestagsmandat will die Politikerin jedoch behalten. Nach Informationen der deutschen Bild steht ein Nachfolger für das Arbeitsministerium bereits fest: Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll in das Merz-Kabinett aufrücken.

Rückzug nach schweren Angriffen

Als einen der Gründe für ihren Rücktritt als SPD-Co-Chefin und Bundesarbeitsministerin nannte Bas öffentliche Angriffe "auch aus den Reihen des Koalitionspartners". Diese seien in einer für sie schwierigen Zeit zuletzt "weiter forciert" worden, erklärte Bas am Montag in Berlin.

Zeit für die Trauerarbeit

Bas erklärte zu ihrer Entscheidung: "Da ich momentan nicht die Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben." Zudem schrieb sie in ihrer Erklärung: "Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten".

Reaktion von Lars Klingbeil

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil bedauerte den Schritt in einer Erklärung und nannte die Angriffe auf Bas unanständig.