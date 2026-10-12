SPD
Nach Rücktritt: Bas-Nachfolger steht fest
Bärbel Bas ist von ihren politischen Ämtern zurückgetreten. Die Politikerin gibt den SPD-Parteivorsitz sowie ihr Amt als Bundesarbeitsministerin ab.
Auch interessant
Am Montagmorgen gab Bärbel Bas ihren Rücktritt von den politischen Ämtern bekannt. Ihr Bundestagsmandat will die Politikerin jedoch behalten. Nach Informationen der deutschen Bild steht ein Nachfolger für das Arbeitsministerium bereits fest: Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll in das Merz-Kabinett aufrücken.
Rückzug nach schweren Angriffen
Als einen der Gründe für ihren Rücktritt als SPD-Co-Chefin und Bundesarbeitsministerin nannte Bas öffentliche Angriffe "auch aus den Reihen des Koalitionspartners". Diese seien in einer für sie schwierigen Zeit zuletzt "weiter forciert" worden, erklärte Bas am Montag in Berlin.
Zeit für die Trauerarbeit
Bas erklärte zu ihrer Entscheidung: "Da ich momentan nicht die Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben." Zudem schrieb sie in ihrer Erklärung: "Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten".
Reaktion von Lars Klingbeil
SPD-Co-Chef Lars Klingbeil bedauerte den Schritt in einer Erklärung und nannte die Angriffe auf Bas unanständig.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden