Im Naturhistorischen Museum Wien wurde ein bislang unbekanntes Insekt identifiziert. Dabei stammt das Tier aus Brasilien – und wurde schon vor zwei Jahrhunderten nach Wien gebracht.

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Eine wissenschaftliche Überraschung schlummerte jahrhundertelang in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums Wien. Forscher entdeckten dort eine bislang unbekannte Fliegenart. Das Besondere: Das Exemplar wurde bereits vor rund 200 Jahren in Südamerika gefangen und nach Wien gebracht.

Die neue Art trägt den Namen Prophorostoma nattereri. Entdeckt wurde sie nicht im brasilianischen Regenwald, sondern bei der Untersuchung historischer Museumsbestände.

Vor 200 Jahren in Brasilien gefangen

Der österreichische Forschungsreisende Johann Natterer (1787–1843) hatte die Fliege während seiner Expeditionen in Brasilien gesammelt. Zwischen 1817 und 1835 bereiste er das südamerikanische Land und brachte eine riesige Sammlung naturkundlicher Objekte nach Wien.

Nun haben die NHM-Forscher Marcelo Domingos de Santis und Alexssandro Camargo das Insekt als eigenständige neue Art identifiziert. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung erschien im Fachjournal "Evolutionary Systematics".

Tausende Tiere lagern im Museum

Natterers historische Sammlung umfasst allein 32.825 Insekten, mehr als 1.000 Säugetiere und über 12.000 Vögel. Dazu kommen zahlreiche weitere zoologische und botanische Objekte.

Die Entdeckung zeigt, wie wertvoll solche Sammlungen für die Wissenschaft sind. Auch nach Jahrhunderten können bislang unbekannte Arten in den Regalen und Schubladen von Museen auftauchen.

Die Forscher vermuten, dass in den umfangreichen Beständen des Naturhistorischen Museums noch weitere wissenschaftliche Überraschungen warten.