Neue Prognose: Jetzt kommt Wüsten-Hitze nach Österreich

Nach der kurzen Abkühlung übernimmt der Sommer wieder das Kommando.

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Bereits am Donnerstag beginnt die nächste Hitzewelle, die sich bis Anfang kommender Woche weiter verstärken wird. Am Dienstag sind in Teilen Österreichs sogar Höchstwerte von bis zu 36 Grad möglich.

Zum Auftakt zeigt sich das Wetter bereits von seiner freundlichen Seite. Im Großteil des Landes scheint häufig die Sonne, nur zeitweise ziehen Wolken durch. Einzelne Regenschauer bleiben die Ausnahme und treten am ehesten vom Tiroler Unterland ostwärts auf. Trotz lebhaftem Nordwestwind steigen die Temperaturen auf 22 bis 29 Grad, in den sonnigsten Regionen sind bereits bis zu 31 Grad möglich.

In der Nacht beruhigt sich das Wetter vollständig. Der Wind lässt nach, der Himmel bleibt meist sternenklar und die Temperaturen sinken auf angenehme 10 bis 18 Grad.

Bis zu 36 Grad

Am Freitag nimmt die Hitzewelle dann richtig Fahrt auf. Bei nahezu ungetrübtem Sonnenschein werden 25 bis 33 Grad erreicht. Gewitter bleiben auf den Grenzbereich zu Italien und Slowenien beschränkt.

Auch am Samstag setzt sich das heiße Sommerwetter fort. Zwar können sich entlang des Alpenhauptkamms einzelne kräftige Gewitter entwickeln, in weiten Teilen des Landes bleibt es aber sonnig und mit bis zu 33 Grad hochsommerlich.

Der Höhepunkt folgt zu Wochenbeginn: Am Montag werden bereits 27 bis 34 Grad erwartet, ehe die Temperaturen am Dienstag nochmals zulegen. Dann sind verbreitet 29 bis 36 Grad möglich. Die höchsten Werte werden derzeit von Vorarlberg über Tirol bis nach Kärnten prognostiziert.