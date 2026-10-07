ÖFB-Held Baumgartner zurück auf Trainingsplatz

Nach seinem Sehnenabriss im Juni macht der ÖFB-Star den nächsten Schritt Richtung Comeback.

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Christoph Baumgartner trainiert wieder mit seinen Leipzig-Kollegen – vorerst dosiert. Am Dienstag absolvierte der 27-Jährige erstmals seit seiner schweren Oberschenkelverletzung kleine Teile des Mannschaftstrainings. Nach vier Monaten Pause ist damit der nächste Schritt geschafft. Für eine ÖFB-Rückkehr im November setzt Ralf Rangnick allerdings auf Spielpraxis.

Nach dem WM-Aus steigt die Belastung

Am 1. Juni hatte sich Baumgartner beim Aufwärmen vor Österreichs Test gegen Tunesien einen Sehnenabriss im Oberschenkel zugezogen. Eine Operation war notwendig, die WM musste ohne ihn stattfinden.

Mittlerweile kann er die Belastung erhöhen. "Ich kann jetzt mit mehr Volumen und mehr Intensität am Platz trainieren. Von dem her läuft es aktuell wirklich gut", sagte Baumgartner der BILD.

Leipzig baut seinen Vizekapitän weiterhin behutsam auf. Neben den ersten gemeinsamen Übungen wird er individuell betreut. Noch im Oktober soll die vollständige Rückkehr ins Mannschaftstraining folgen.

27 Gründe, warum Leipzig ihn vermisst

17 Tore und zehn Assists in 37 Pflichtspielen: Baumgartner war in der vergangenen Saison Leipzigs Topscorer. Heuer blieb ihm bisher die Zuschauerrolle. Drei Siege und drei Niederlagen nach sechs Bundesliga-Runden machen das Warten nicht leichter.

"Klar würde man da gerne mit am Platz stehen und unterstützen. Auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft in einer solchen Phase gut helfen könnte", erklärte er im BILD-Interview.

Ganz außen vor war Baumgartner während der Reha zumindest abseits des Rasens nicht. Er hielt engen Kontakt zu Trainer und Kollegen und nahm an Teamsitzungen teil. Seine Tore und Vorlagen kann das freilich nicht ersetzen.

Rangnick wartet auf Pflichtspielminuten

Auch das ÖFB-Team könnte im November wieder auf Baumgartner zurückgreifen. Rangnick knüpft eine Nominierung allerdings an Einsätze bei Leipzig.

"Wenn er vorher noch ein paar Spiele bei Leipzig macht, dann gehe ich schon davon aus, dass er ein Kandidat ist, bei den zwei Spielen bei uns dabei zu sein", sagte der Teamchef zuletzt.

Österreich empfängt am 14. November Irland in Linz. Mit einem Sieg wären der Gruppensieg in der Nations League und die Rückkehr in Liga A fix. Das abschließende Duell mit Israel folgt am 17. November in Debrecen.