Heim-WM in Montafon
ÖSV-Star kündigt Karriere-Ende an
Nun steht fest, dass Anna Gasser ihre Snowboard-Karriere auch im Wettkampfzirkus fortsetzt. "Ich habe geplant, dass ich die Österreich-Highlights noch mitnehme", sagte die Doppel-Olympiasiegerin aus Kärnten am Freitag beim ÖSV-Einkleidungstermin in Pasching. "Es wird mir schwer gemacht aufzuhören, wenn am Anfang meiner Karriere kein einziges Event in Österreich ist und jetzt sind es drei."
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Für die Heim-WM im Montafon (März) sowie das Air & Style (Airdrenaline) am Innsbrucker Bergisel (27./28. November) und den Kreischberg-Weltcup (8./9. Jänner) will die 35-Jährige noch einmal tief in die Trickkiste greifen. Zwei Olympia-Goldene (2018, 2022), zwei WM-Titel, 13 Weltcup-Erfolge und fünf Triumphe bei X-Games zieren ihre Erfolgsbiografie.
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