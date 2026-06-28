Pfeifkonzert für ÖFB-Team: "Schande von Kansas"

Die "Schande von Kansas City" ist eingetreten! Das freute die Fans im ausverkauften Arrowhead-Stadium so gar nicht.

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Nach einer rasanten Partie in der ersten Hälfte, ging es mit dem 1:1-Zwischenstand in die letzten 45 Minuten der Gruppenphase. Auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte ging es zur Sache, nach einer Stunde stand es 2:2.

"Leider" reichte beiden Mannschaften das Unentschieden zum Aufstieg ins Sechzehntelfinale. So gestalteten sich auch die letzten Minuten in der Gruppe J.

Ein gellendes Pfeifkonzert war die Folge, viele Fans verließen schon vor dem Ende das Stadion.

Verrückte Schlussphase

Doch das war ein großer Fehler, sie verpassten eine der verrücktesten Schlussphasen der WM-Geschichte. Algerien ging in der 93. Minute in Führung, Sasa Kalajdzic rettete Österreich noch in der 96. Minute mit seinem Kopfball das 3:3.

Bei der "Schande von Gijon" war damals noch Algerien das Opfer, jetzt trifft es den Iran, der aus dem Pool der besten Gruppendritten fällt und nach Hause fahren muss.

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Österreich spielt in der Runde der letzten 32 jetzt gegen Spanien, Algerien kickt gegen die Schweiz.