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Besitzer gesucht

Rad samt zwei Paar Schuhen gestohlen

Ein Rennrad lehnt an einer Wand, auf dem Sattel hängen ein blau und ein schwarzer Sportschuh.
© LPD Wien
Mitarbeiter des Wiener Stadtgartenamtes brachte die Polizei auf die Spur zweier Profi-Raddiebe.
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Wien. Die beiden Magistratsbediensteten  beobachteten in den frühen Morgenstunden zwei Männer im Kardinal-Nagl-Park, die ein aufgebrochenes Fahrradschloss entsorgt und anschließend drei Fahrräder sowie einen E-Scooter auffällig begutachteten. Da der Verdacht bestand, dass es sich bei den Bikes und den Rollern um Diebesgut handeln könnte, das vorbereitet wurde, um demnächst in einem Lieferwagen verstaut und weggebracht zu werden, wurde die Polizei verständigt.

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Wem gehört dieses weiße Mountainbike sowie der Xiaomi-Scooter? © LPD Wien

Polizisten der Inspektion Fiakerplatz kamen gerade noch rechtzeitig und nahmen die beiden Bulgaren (34 und 38) fest.  Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht. Das war Anfang Juli. Bisher heute konnten allerdings vier Beutestücke - in ein Bike waren zwie Laufschuhe befstigt - keinem Besitzer zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um

  1. ein Fahrrad der Marke Bergsteiger in schwarz mit der Rahmennummer WK12880
  2. ein Fahrrad der Marke KTM in grün mit der Rahmennummer 1174890
  3. ein Fahrrad der Marke McKenzie in weiß mit der Rahmennummer 114819
  4. sowie einen E-Scooter der Marke Xiaomi in schwarz mit der Seriennummer: M0MJJ208L17141

Personen, die  ihr Eigentum erkennen, werden ersucht, sich persönlich oder telefonisch mit der Polizeiinspektion Fiakerplatz unter der Telefonnummer 01 31310-58.317 in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist erforderlich.

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