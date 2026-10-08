Rax-Seilbahn bei "9 Plätze – 9 Schätze"

Die von der Familie Scharfegger betriebene Rax-Seilbahn vertritt Niederösterreich bei dem ORF-Erfolgsformat "9 Plätze – 9 Schätze".

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Ein großer Aufschrei, Jubel und ungläubige Blicke – kurz nachdem das Ergebnis für das Bundesland Niederösterreich verkündet wurde, brachen bei Bernd Scharfegger alle Dämme: "Ich packs grad nicht" brüllte der Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts inbrünstig durch die Wartehalle der Rax-Seilbahn.

An seiner Seite: seine Familie und das Team. Die Freude ist riesig: Die Rax-Seilbahn steht im Finale von "9 Plätze – 9 Schätze" und vertritt Niederösterreich am 26. Oktober im großen Bundesfinale. "Wir haben es wirklich geschafft.

Bei der ORF-Liveshow "9 Plätze – 9 Schätze" wird im Finale am 26. Oktober 2026 aus den neun Bundesländern der Sieger gekürt. Die Entscheidung treffen die Jury und die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause per Telefonvoting.

Das Jahr war anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums gespickt mit Highlights und emotionalen Höhenflügen. "Doch diese Nachricht toppt noch einmal alles. Es war unglaublich, welchen Zusammenhalt unsere Region bewiesen hat. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Menschen für ihren Anruf und ihre Unterstützung bedanken. Jetzt haben wir Lunte gerochen und wollen natürlich noch mehr", schmunzelt Scharfegger.

Rax-Seilbahn – Symbol für Mut und neue Wege

Bereits zum dreizehnten Mal sucht der ORF den schönsten Platz Österreichs. Für eindrucksvolle Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios sowie Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. Mittendrin ist die Rax-Seilbahn, die in weniger als acht Minuten mehr als 1.000 Höhenmeter überwindet und Gäste von Hirschwang auf das 1.546 Meter hohe Rax-Plateau bringt. Errichtet nach dem "Bleichert-Zuegg-System", setzte die Seilbahn bereits vor 100 Jahren neue Maßstäbe im alpinen Tourismus. Bis heute ermöglicht sie den einfachen Zugang zur Rax und ist damit ein wichtiger Teil ihrer Geschichte.

Das Jubiläumsjahr der Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich steht für 100 Jahre Geschichte, Beständigkeit und Innovation – und für die ungebrochene Faszination, die die Rax auf Menschen aus nah und fern ausübt. "Die Rax-Seilbahn mit jährlich rund 200.000 Gästen bleibt ein Ort des Aufbruchs und ein Symbol für den Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt wollen wir gemeinsam alles daransetzen, die Rax auch im Bundesfinale ganz nach vorne zu bringen", so Scharfegger abschließend.