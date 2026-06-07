Rotes Kreuz sucht dringend Spender

Dringender Appell! Das Rote Kreuz hat aktuell nur Blutvorräte für etwa eine Woche – angepeilt werden zwei bis drei Wochen.

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„Wir sind nicht dort, wo wir vor dem Sommer gerne wären", warnt Transfusionsmediziner Simon Gänsdorfer. Schuld seien die vielen Feiertage im Mai, an denen potenzielle Spender im Urlaub waren.

Alle 90 Sekunden wird Spende benötigt

Blutkonserven werden täglich gebraucht – bei Unfällen, Operationen, Krebspatienten und Risikogeburten. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Spende benötigt.

Spenden können alle zwischen 18 und 70 Jahren. Als Anreiz bietet das Rote Kreuz bis zum Weltblutspendetag nächsten Sonntag gratis einen Gesundheitscheck inklusive Leber-, Nieren- und Blutfettwerte an. Die Spendezentrale ist in der Wiedner Hauptstraße.