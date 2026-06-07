Blut-Alarm
Rotes Kreuz sucht dringend Spender
„Wir sind nicht dort, wo wir vor dem Sommer gerne wären", warnt Transfusionsmediziner Simon Gänsdorfer. Schuld seien die vielen Feiertage im Mai, an denen potenzielle Spender im Urlaub waren.
Alle 90 Sekunden wird Spende benötigt
Blutkonserven werden täglich gebraucht – bei Unfällen, Operationen, Krebspatienten und Risikogeburten. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Spende benötigt.
Auch interessant
Spenden können alle zwischen 18 und 70 Jahren. Als Anreiz bietet das Rote Kreuz bis zum Weltblutspendetag nächsten Sonntag gratis einen Gesundheitscheck inklusive Leber-, Nieren- und Blutfettwerte an. Die Spendezentrale ist in der Wiedner Hauptstraße.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden