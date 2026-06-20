Samba-Schock: Brasilien-Star Raphinha verletzt

Der souveräne Sieg von Brasilien gegen Haiti wurde von der Verletzung von Superstar Raphinha überschattet.

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Für Brasilien gegen Fußball-Zwerg Haiti lief alles nach Wunsch. Nach einem Cunha-Doppelpack führte man souverän. Doch dann die 40. Minute: Vinicius Jr., Cunha und auch Tormann Alisson Becker bilden um einen Spieler einen Kreis.

In ihrer Mitte ist Barcelona-Angreifer Raphinha mit fassungslosem Blick. Der 29-Jährige dürfte das Schlimmste befürchten und muss wenige Augenblicke später auch verletzt ausgewechselt werden. Zu der Verletzung dürfte es allerdings ohne Fremdeinwirkung gekommen sein.

Neymar nicht dabei

Angesichts der Tatsache, dass man Neymar, der noch nicht wieder ganz fit ist, zum Spezialtraining im Team-Camp gelassen hatte, kam der 19-Jährige Rayan zu seinem WM-Debüt.

Raphinha hingegen verließ den Platz mit hängendem Kopf. Erste Berichte aus dem Umfeld der Seleção sprechen von einer Oberschenkelverletzung. Wie schlimm diese ist, wird allerdings nicht gesagt.

Neymar absolvierte während dem Spiel ein Spezial-Training im Team-Camp. © APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Sollte der Barca-Star allerdings länger ausfallen, ruhen die Hoffnungen der stolzen Fußball-Nation nun darauf, dass Neymar rechtzeitig fit wird und schon am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Schottland auch spielen kann.