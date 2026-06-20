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Ausgewechselt

Samba-Schock: Brasilien-Star Raphinha verletzt

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Mehrere Fußballspieler und Sanitäter knien um einen verletzten Spieler auf dem Spielfeld.
© FIFA via Getty Images
Der souveräne Sieg von Brasilien gegen Haiti wurde von der Verletzung von Superstar Raphinha überschattet.
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Für Brasilien gegen Fußball-Zwerg Haiti lief alles nach Wunsch. Nach einem Cunha-Doppelpack führte man souverän. Doch dann die 40. Minute: Vinicius Jr., Cunha und auch Tormann Alisson Becker bilden um einen Spieler einen Kreis.

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In ihrer Mitte ist Barcelona-Angreifer Raphinha mit fassungslosem Blick.  Der 29-Jährige dürfte das Schlimmste befürchten und muss wenige Augenblicke später auch verletzt ausgewechselt werden. Zu der Verletzung dürfte es allerdings ohne Fremdeinwirkung gekommen sein.

Neymar nicht dabei

Angesichts der Tatsache, dass man Neymar, der noch nicht wieder ganz fit ist, zum Spezialtraining im Team-Camp gelassen hatte, kam der 19-Jährige Rayan zu seinem WM-Debüt.

Raphinha hingegen verließ den Platz mit hängendem Kopf. Erste Berichte aus dem Umfeld der Seleção sprechen von einer Oberschenkelverletzung. Wie schlimm diese ist, wird allerdings nicht gesagt.

Brazil's forward #10 Neymar takes part in an MD-1 training session at Columbia Park Training Facility in Morristown, New jersey, on June 18, 2026, on the eve of the World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Haiti. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Neymar absolvierte während dem Spiel ein Spezial-Training im Team-Camp. © APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Sollte der Barca-Star allerdings länger ausfallen, ruhen die Hoffnungen der stolzen Fußball-Nation nun darauf, dass Neymar rechtzeitig fit wird und schon am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Schottland auch spielen kann.

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