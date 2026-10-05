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Bis zu 200 Euro mehr

Samsung erhöht kräftig die Smartphone-Preise

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Eine Hand hält ein Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone mit Startbildschirm auf einer Messe.
© NurPhoto via Getty Images
Knallharter Preissprung bei den Galaxy S26 Modellen.
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Harte Zeiten für Samsung-Kunden. Der Smartphone-Hersteller aus Südkorea hat die Preise der Reihe S26 im Onlinehandel kräftig nach oben geschraubt.

Das Samsung Galaxy S26 startet jetzt bei 1.100 Euro (256 GB) statt wie bisher 1.000 Euro. Das Modell S26+ schlägt mit 1.350 Euro (256 GB) zu Buche statt wie bisher 1.250 Euro. Und das Galaxy S26 Ultra beginnt jetzt bei stolzen 1.550 Euro (256 GB), die große 1 TB Variante startet bei 2.150 Euro, ein Plus von 180 Euro.

Das erst kürzlich vorgestellte Modell S26 FE ist von den Preissprüngen nicht betroffen.

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