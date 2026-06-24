Schock-Prognose: Juli wird noch heißer!

Europäische Wetter-Experten sagen einen Sommer der Extreme voraus

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Angesichts der Rekord-Temperaturen, die bereits jetzt Ende Juni herrschen, fragen sich viele Österreicher und Österreicherinnen so kurz vor dem Start der Schulferien: Wie heiß wird es dann erst im Juli oder August?!

Sommer heißester der Messgeschichte?

Eines scheint schon klar: Dieser Sommer steuert auf den wohl heißesten der Messgeschichte zu – und geht es nach den Wetter-Experten der ECMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage), wird der Juli noch heißer!

Hitze © Geosphere Austria

Juli-Hitzewellen mit 38 Grad und mehr

Hitzewellen mit 38 Grad und mehr Die Rechenmodelle sagen kräftigen Hochdruck, trockenere Luft sowie eine Atmosphäre, die Wärme regelrecht speichert, für den Juli voraus. Realistisch sind in diesem Szenario Spitzenwerte von 38 Grad – regional sogar mehr.

Auch der August wird wärmer als bisher – allerdings mit instabileren Wetterphasen – wie Abkühlung durch Gewitter oder Regen.

Super-El-Nino sorgt für Wetter-Extreme

Super-El-Niño sorgt für Wetter-Extreme Verantwortlich für diese Extrem-Werte ist das tropische Pazifik-Phänomen El Niño. Und 2026 wurde zu einem "El-Niño-Jahr" ausgerufen – oder auch als "Super-El-Niño"-Periode bezeichnet. Die Folge sind ausgeprägtere Wetterextreme – auf der einen Seite längere, heißere Trockenphasen, auf der anderen Seite heftigere Gewitterlagen. Ein ruhiger Durchschnittssommer wird das heuer nicht – was man jetzt schon merkt.