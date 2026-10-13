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"Billiger als Bowling"

Skifahren kostet 16 Euro pro Stunde

Skilift mit orangefarbenen Sesseln über einer verschneiten Piste im Skigebiet Saalbach, Österreich.
© Getty Images/iStockphoto
Für einen Tagesskipass muss man bereits über 80 Euro ausgeben.
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Noch ist kein Schnee in Sicht, doch die Skisaison 2026/2027 rückt näher. Viele Bergbahnen haben ihre Preise bereits veröffentlicht – und in mehreren großen Skigebieten kostet die Erwachsenen-Tageskarte mehr als 80 Euro. Besonders teuer ist das Skifahren etwa in Sölden (86,50 Euro für Tageskarte), am Arlberg (85 Euro) und in Kitzbühel (83 Euro).

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Billiger als Bowling oder Reiten

Eine Auswertung der Prodinger Tourismusberatung stellt die Diskussion über steigende Skipasspreise in ein anderes Licht. Laut dem "Freizeitaktivitäten Preisvergleich 2027" kostet eine Stunde Skifahren bei einem Tageskartenpreis von 81 Euro und fünf Stunden Nutzung rund 16 Euro. Damit liegt Skifahren im Mittelfeld: Bowling kostet etwa 25 Euro pro Stunde, Golf 31 Euro und Reiten rund 50 Euro. Eine Therme schlägt mit etwa 15 Euro zu Buche.

Tabelle vergleicht Preise von Freizeitaktivitäten inklusive Ausrüstung für 2027.
Auswertung der Prodinger Tourismusberatung © Prodinger Tourismusberatung

Entscheidend sei nicht nur der Tagespreis, sondern auch die Dauer der Nutzung. Ein Skipass ermögliche den Zugang zu einem ganzen Skigebiet über weite Teile des Tages. Zudem müssten Bergbahnen, Beschneiung, Pistenpflege, Sicherheit und Personal über eine kurze Wintersaison finanziert werden.

"Im Vergleich mit anderen Freizeitaktivitäten ist Skifahren auf Stundenbasis keineswegs außergewöhnlich teuer", betont Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

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