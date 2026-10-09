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Klimabedingt

Sonnenblumen: Dürre drückt die Ernte

Rudolf Preyer
von
Verdörrte Sonnenblumen.
© ORF
Trockenheit schlägt zu: Im Waldviertel liefern die Felder heuer deutlich weniger Sonnenblumenkerne. Waldland rechnet mit Ausfällen von bis zu 40 Prozent.
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Die goldene Pracht ist vorbei. Auf den Feldern stehen die Sonnenblumen dürr und braun da, ihre Blütenköpfe sind verschwunden. Für die Landwirte ist das das Startsignal, denn die Kerne sind jetzt reif.

Die Freude bleibt trotzdem aus. Manuela Eichhorn, Andreas Braunsteiner und Waldland-Geschäftsführer-Stellvertreter Hannes Blauensteiner zeigen auf den erntereifen Flächen, wie mager die Pflanzen heuer dastehen.

Weniger Kerne, weniger Öl

Schuld ist ein Sommer mit extremer Dürre. Die Folge: kleinere Ernte, geringere Ölmenge und Einbußen von bis zu 40 Prozent.

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