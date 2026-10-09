Sonnenblumen: Dürre drückt die Ernte

Trockenheit schlägt zu: Im Waldviertel liefern die Felder heuer deutlich weniger Sonnenblumenkerne. Waldland rechnet mit Ausfällen von bis zu 40 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die goldene Pracht ist vorbei. Auf den Feldern stehen die Sonnenblumen dürr und braun da, ihre Blütenköpfe sind verschwunden. Für die Landwirte ist das das Startsignal, denn die Kerne sind jetzt reif.

Die Freude bleibt trotzdem aus. Manuela Eichhorn, Andreas Braunsteiner und Waldland-Geschäftsführer-Stellvertreter Hannes Blauensteiner zeigen auf den erntereifen Flächen, wie mager die Pflanzen heuer dastehen.

Weniger Kerne, weniger Öl

Schuld ist ein Sommer mit extremer Dürre. Die Folge: kleinere Ernte, geringere Ölmenge und Einbußen von bis zu 40 Prozent.