Stefan Mross schwitzt sich durch ARD-Sendung

Die beliebte ARD-Musikshow "Immer wieder sonntags" stand wegen der aktuellen Hitzewelle kurz vor dem Aus. Moderator Stefan Mross zog die Sendung bei extremen Temperaturen dennoch professionell durch.

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Seine Sendung stand wegen der Hitze auf der Kippe. Doch Stefan Mross (50) startete am Sonntag pünktlich um 10.03 Uhr seine Musikshow "Immer wieder sonntags" in der ARD. Der Moderator trug kurze Hosen, hatte sein Hemd hochgekrempelt. Und war in allerbester Laune. Vor Sendebeginn erfrischte er sich in der Regie mit einem Mini-Ventilator. Doch dann stand er auf der Bühne in der prallen Sonne. Auch für die TV-Zuschauer in Österreich war der schweißtreibende Einsatz am Bildschirm live mitzuerleben.

© ARD

Hitze-Song bei 37 Grad

Stefan Mross started die Show bei NOCH rund 37 Grad wie immer mit seinem "Immer wieder sonntags"-Song – mit leicht verändertem Text, unter anderem singt er: "Hitzetage, Deutschland kommt ins Schwitzen." Dann wandte sich Mross an die Zuschauer: "Mann, das wird ein Sonntagvormittag, live aus dem Europa-Park in Rust. Und wir dürfen heute wirklich mal ganz tief Luft holen. Wir ziehen das Ding durch! Und da gehör‘ ich nicht alleine dazu. Ich bin nur der Moderierer, der hier steht bei 42 Grad. Ist völlig wurscht. Da sitzen 2000 Leute und meine Gäste. Ich bin nicht alleine in der Hitze!"

Vorkehrungen für das Publikum

Bereits bei diesen Worten kam Mross gewaltig ins Schwitzen, Schweißperlen rollten über sein Gesicht. Sein Hemd wird schnell nass, dennoch zieht er – ganz Profi – tapfer durch. Auch das Publikum sitzt teilweise in der prallen Sonne, vor allem direkt vor der Bühne. Weiter hinten gibt es Schattenplätze. Auch wurden extra fürs heutige Hitze-Wetter neue Maßnahmen getroffen. Mross zählt auf, welche Vorkehrungen man traf: "Wir haben Schatten, wir haben Sonnenschirme aufgestellt, es gibt genügend Wasser zu trinken. Wenn Sie meinen, Sie müssen während der Sendung mal was trinken oder auf die Toilette, Sie dürfen heute alles! Also für alle, die zu Hause sind: Seien Sie beruhigt, wir haben für alles gesorgt!"