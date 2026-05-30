Sturm-Alarm: Salzburg-Konzerte unterbrochen

Wegen einer akuten Sturmwarnung mussten die Konzerte auf dem Salzburger Residenzplatz abgebrochen werden. Der Platz wurde komplett geräumt. Mittlerweile geht es aber weiter.

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Die Shows wurden am Samstag von den Behörden gestoppt, da Gewitter, Starkwind, Starkregen und Hagel drohen. Auch die bundesweite Live-Übertragung auf der TV-Streamingplattform ORF ON ist vorerst unterbrochen. Wann das Programm fortgesetzt werden kann, ist aktuell noch völlig unklar.

Salzburg © VOGL-Perspektive

Salzburg © VOGL-Perspektive

In Sicherheit zu bringen

Bisher konnten lediglich die Musikerinnen Berglind und Avec ihre Programme ohne Probleme absolvieren. Die Oberösterreicherin Avec, hinter deren Künstlernamen Miriam Hufnagl steckt, begeisterte das Publikum mit ihrer dynamischen Band und ihren gefühlvollen, meist englischsprachigen Indie-Pop-Songs. Direkt nach ihrem Auftritt erfolgte jedoch die Unterbrechung, woraufhin das Publikum, die Künstler und das Bühnenpersonal aufgefordert wurden, sich in Sicherheit zu bringen.

Es geht weiter

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Ab 19.20 Uhr wurden die Gäste wieder auf den Platz gelassen. Die Konzerte konnten fortgesetzt werden.

In Salzburg wird das Kultur-Highlight fortgesetzt.