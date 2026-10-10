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Kurioses Derby

Vier Abseitstore! Bayern nur 2:2 gegen Augsburg

Phillip Platzer
von
Ein Fußballspieler von Bayern München und ein Spieler von Augsburg kämpfen um den Ball im Stadion.
© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND
Bayern-Patzer im Derby! Augsburg knöpfte dem FC Bayern ein 2:2 ab. Manuel Neuer fing sich dabei das schnellste Bundesliga-Gegentor der Geschichte ein. Die Münchner und der VAR wurden an diesem Nachmittag auch keine Freunde. Gleich vier Treffer wurden wegen Abseits zurückgenommen.
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