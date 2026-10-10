Mega-Patzer von Neuer sorgt für neuen Bundesliga-Rekord

"Angstgegner" Augsburg hat wieder zugeschlagen und gegen den FC Bayern früh zur Führung getroffen.

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Einige Zuschauer in Augsburg haben noch nicht einmal ihren Platz eingenommen, da brandete im Stadion erstmals Jubel auf. Beim Hit gegen den großen FC Bayern war es Robin Fellhauer, der nach einem Blackout von Star-Goalie Manuel Neuer für die Führung der Hausherren sorgte.

Der 41-jährige Torhüter wollte den Ball herausspielen, doch Fellhauer war hellwach. Er sprintete dem Ball nach dem Anstoß nach und brachte den FC Augsburg, bei denen ÖFB-Held Michael Gregoritsch auf der Bank saß, nach nur fünf Sekunden in Führung.

Alter Rekord pulverisiert

Damit wurde auch ein neuer Bundesliga-Rekord aufgestellt. Denn das bisher schnellste Tor teilten sich Kevin Volland (22. August 2015) und Karim Bellarabi (23. August 2014) mit jeweils neun Sekunden.

Riesen-Jubel beim FC Augsburg nach dem Rekord-Tor. © Getty Images

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Nun wurden die Geschichtsbücher neu geschrieben und Robin Fellhauer ist am 10. Oktober 2026 mit acht Sekunden der schnellste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Ausgerechnet, weil Tormann-Gigant Manuel Neuer sich in seiner Abschieds-Saison einen folgenschweren Fehler leistete.