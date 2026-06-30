Weg vom ORF: Neuer Job für Rainer Pariasek nach WM

Derzeit grüßt Rainer Pariasek täglich aus dem ÖFB-Camp in Santa Barbara die TV-Zuseher, doch nach der WM wartet eine neue Aufgabe abseits des ORF für den Kult-Moderator.

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Rainer Pariasek ist das Gesicht des ORF Sport und absoluter Kult. Auch wenn er immer wieder für Kopfschütteln mit fragwürdigen Aussagen sorgt, ohne den 61-jährigen Kult-Moderator fehlt etwas bei den heimischen Sport-Übertragungen.

Dennoch mussten seine Anhänger in der Vergangenheit immer mehr auf "ihren Rainer" verzichten. Am Küniglberg wird ein Kurs gefahren, bei dem nach und nach auf die nächste Generation gesetzt wird. So gab es bereits bei der Heim-WM in Saalbach und bei Olympia in Mailand weniger Bildschirmzeit für Pariasek.

Pariasek ist immer noch für einen Lacher zu haben und seine Auftritte in den USA mit Andreas Herzog an der Seite zählen zu den absoluten Highlights am TV-Abend für Fußball-Fans.

Neue Aufgabe nach WM

Allerdings denkt der Kult-Moderator schon an seine Zeit nach dem ORF. So wird er nach seiner Rückkehr aus den USA bereits eine neue Aufgabe annehmen. Wie die NÖN berichtet, wird Pariasek Präsident des Poysdorfer Bezirkswinzerfest.

Damit tritt er in die Fußstapfen von niemand Geringeren als Ex-Ski-Ass Fritz Strobl. Pariasek lebt mit seiner Familie in der Wachau zu Hause und, wie Landtagspräsident Karl Wilfing erklärt, ein "echter Weinkenner und Weinliebhaber".

Im Herbst wird Pariasek die Festpräsidentenkette überreicht. Wer mit dem ORF-Star anstoßen kann, vom 10. bis 13. September zum Poysdorfer Bezirkswinzerfest in der Weinstadt kommen.