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Wieder Mega-Blackout in Kuba

Phillip Platzer
von
Ein Tuk-Tuk mit grünem Licht steht nachts auf einer dunklen Straße in Havanna.
© Anadolu via Getty Images
In Kuba ist es erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen.
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Der staatliche Energieversorger UNE teilte am Samstag mit, eine Störung an einer Stromleitung zwischen der Hafenstadt Nuevitas und der Provinz Las Tunas habe zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung im Osten des Landes geführt. Die Panne war den Angaben zufolge nach wenigen Stunden behoben. Zur Zahl der betroffenen Provinzen machte das Staatsunternehmen keine Angaben.

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In dem Inselstaat mit seinen 9,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist es in diesem Jahr schon zu mehreren großflächigen Stromausfällen gekommen. Im kubanischen Stromnetz kommt es wegen veralteter Technik immer wieder zu Pannen. Eine im Jänner von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade hat zudem zu einer Unterbrechung der Treibstofflieferungen für Kraftwerke geführt.

Die USA machen auch mit Sanktionen Druck auf Kuba. Das Land steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Trump hat deutlich gemacht, dass er sich einen Machtwechsel in Kuba wünscht. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Armee hatte er angedeutet, dass Kuba Ähnliches bevorstehen könne.

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