Wien erhält UNICEF-Anerkennung

UNICEF zeichnet Wien als Anwärter auf das Zertifikat "Kinderfreundliche Stadt" aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Grundlage für die Auszeichnung ist der Wiener Aktionsplan. Dieser wurde von UNICEF positiv bewertet und bestätigt mit dem Kandidatenstatus, dass Wiens Politik Kinderrechte nicht nur dann ernst nimmt, wenn alle hinsehen, sondern diese jeden Tag umsetzt.

In den kommenden drei Jahren möchte Wien die Maßnahmen des Aktionsplans aktiv umsetzen und strebt damit Ende 2029 die erfolgreiche Zertifizierung als "Kinderfreundliche Stadt" an.

"Diese Anerkennung zeigt, dass wir in Wien die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und sie als wichtigen Maßstab für politische Entscheidungen verstehen. Jetzt gilt es, die nächsten Schritte konsequent zu gehen, die Maßnahmen des Aktionsplans umzusetzen und Wien noch kinderfreundlicher zu machen", sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Der Aktionsplan basiert auf einer im Mai 2025 abgeschlossenen Situationsanalyse zur Lage der Kinderrechte in Wien. Im Fokus stehen acht zentrale Bereiche: kinderfreundliche Verwaltung und Politik, Kinder- und Jugendpartizipation, Kinderschutz, öffentlicher Raum, Bildung, Betreuung, Gesundheit sowie Freizeit. Für jeden Bereich wurde eine konkrete Maßnahme festgelegt, die von der Stadt Wien umgesetzt werden soll.

Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt

Am Zertifizierungsprozess beteiligt sind das Team des Stadtratsbüros von Bettina Emmerling (Neos), die Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend, weitere Magistratsabteilungen, Schulen sowie geförderte Vereine und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit, allen voran jedoch die Kinder und Jugendlichen selbst.

Der Kandidatenstatus der Stadt Wien sorgt bei allen Beteiligten für große Freude und Motivation.

Vizebürgermeisterin Emmerling & Bürgermeister Ludwig. © Stadt Wien/Christian Jobst

Wiens Vizebürgermeisterin und Kinder- und Jugendstadträtin Bettina Emmerling: „Wir haben immer gesagt, dass wir Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt machen wollen. Dass UNICEF uns jetzt den Kandidatenstatus verleiht, macht uns stolz. Und es zeigt zugleich, dass echte Verbesserungen für Kinder nicht über Nacht entstehen, sondern aus vielen Schritten, viel Arbeit und einem langen Atem. Genau den haben wir, und genau den setzen wir die nächsten drei Jahre ein."

UNICEF-Initiative weltweit auf Erfolgskurs

Die "Child Friendly Cities Initiative" wurde 1996 von UNICEF ins Leben gerufen – mit der Vision, jedem Kind eine sichere und inklusive Umgebung zum Aufwachsen zu bieten. Jedes Kind soll das Recht haben, respektiert und gehört zu werden. Aktuell wird die Initiative in mehr als 40 Ländern weltweit umgesetzt.

In Österreich wurden bereits mehrere Städte zertifiziert, darunter Graz, Klagenfurt und Villach.

Ziel: UNICEF-Zertifikat bis 2029

Die Maßnahmen sollen innerhalb von drei Jahren umgesetzt und dokumentiert werden. Anschließend erfolgt die Zertifizierung. Ziel ist es, dass Wien im Jahr 2029 offiziell als "Kinderfreundliche Stadt" ausgezeichnet wird.