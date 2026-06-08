Wiener lassen zum Vatertag richtig Geld liegen

Die Wiener greifen für ihre Väter heuer tiefer in die Tasche. Laut einer aktuellen Erhebung steigen die Ausgaben deutlich an und nähern sich dem Niveau des Muttertags an.

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Am 14. Juni ist Vatertag. Die Wirtschaftskammer Wien hat deshalb gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut KMU Forschung Austria erhoben, wie die Wienerinnen und Wiener den Ehrentag der Väter heuer feiern, womit sie schenken - und wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Die Ergebnisse zeigen: Der Vatertag gewinnt weiter an Bedeutung - für Familien ebenso wie für den Wiener Handel.

"Der Vatertag ist längst mehr als ein kleiner Anlass im Kalender. Die hohe Schenkbereitschaft, steigende Ausgaben und die starke Bindung an gemeinsame Erlebnisse zeigen, welchen Stellenwert dieser Tag mittlerweile hat", sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Wie bereits im Vorjahr plant rund die Hälfte der Wienerinnen und Wiener (49 Prozent), jemanden zum Vatertag zu beschenken. Die Schenkbereitschaft bleibt damit stabil hoch - gleichzeitig wächst jedoch das Budget deutlich: Im Durchschnitt werden heuer 58 Euro pro Person ausgegeben - rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Gumprecht: "Im Schnitt werden heuer fast neun Euro mehr ausgegeben als im Vorjahr." Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Ausgaben zum Muttertag lagen bei 64 Euro pro Schenkendem.

Hochgerechnet ergeben sich Gesamtausgaben zum Vatertag von rund 45 Millionen Euro für den Wiener Handel. Beschenkt werden nach wie vor die eigenen Väter (70 Prozent), aber auch der (Ehe-)Partner rückt stärker in den Mittelpunkt (27 Prozent).

Handelsobfrau Gumprecht: "Vatertag sorgt für kräftige Impulse im Wiener Handel"

Für den Wiener Handel etabliert sich der Vatertag zunehmend als relevanter Kaufanlass und wichtiger Umsatzimpuls. "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sorgen solche Kaufanlässe für wichtige Impulse im heimischen Handel. Dass die Wienerinnen und Wiener heuer nochmals deutlich mehr ausgeben als im Vorjahr, ist ein starkes Signal - zumal sich der Vatertag auch beim Ausgabenniveau dem Muttertag weiter annähert", betont Gumprecht.

Erfreulich aus Sicht des stationären Handels: Fast vier von fünf Wienerinnen und Wienern setzen beim Vatertagsgeschenk auf den Einkauf im Geschäft (78 Prozent), während 38 Prozent zumindest teilweise online einkaufen.

Die beliebtesten Geschenke zum Vatertag: Genuss, Erlebnisse und gemeinsame Zeit

Schokolade, Pralinen und Süßigkeiten (26 Prozent)

Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaub, Konzerte oder Ausflüge (22 Prozent)

Restaurantbesuche (21 Prozent)

Wein (18 Prozent)

Kleidung und Schuhe (17 Prozent)

Väter wünschen sich unter anderem "gute Socken in toller Qualität"

Gefragt nach dem idealen Vatertagsgeschenk zeigen sich die Wünsche der Väter vielfältig. Besonders häufig genannt werden gemeinsame Zeit mit der Familie, Ausflüge oder gemeinsame Unternehmungen. Ebenso beliebt sind Gutscheine, praktische Geschenke oder Genussmittel wie Bier oder Wein. Bemerkenswert häufig nannten die Befragten außerdem "gute Socken in toller Qualität". "Der Socken-Klassiker lebt also weiter - allerdings mit Qualitätsanspruch", so Gumprecht.

Vatertag gewinnt auch gesellschaftlich an Bedeutung

Auch die gesellschaftliche Wahrnehmung des Vatertags wurde erhoben. Dabei zeigt sich ein klarer Trend: Der Wunsch nach stärkerer Aufmerksamkeit für Väter ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Mehr als ein Drittel der Wienerinnen und Wiener (36 Prozent) spricht sich für mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit für Väter und den Vatertag aus - ein Plus von 9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. 38 Prozent halten die derzeitige Aufmerksamkeit für ausreichend, 22 Prozent haben dazu keine klare Meinung. Nur 4 Prozent wünschen sich künftig weniger Aufmerksamkeit für den Vatertag.