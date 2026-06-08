Keller in Mehrfamilienhaus in Flammen: Brandstiftung?

Ein nächtlicher Brand in einem Mehrparteienhaus in Imst sorgt derzeit für Ermittlungen der Polizei. In einem Fahrradraum war in der Nacht auf Samstag ein Terrassenmöbelstück in Flammen aufgegangen. Nachdem ein technischer Defekt ausgeschlossen werden konnte, wird nun auch Brandstiftung als mögliche Ursache untersucht.

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Tirol. Der Brand war am Samstag in einem Fahrradraum eines Wohnhauses in Imst ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers verhindern. Dadurch blieb der entstandene Schaden vergleichsweise gering.

Ermittler suchen nach Hinweisen

Im Zuge der Untersuchungen kamen Brandermittler zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt als Auslöser ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich rückte ein offenes Fenster neben dem abgebrannten Möbelstück in den Fokus der Ermittlungen. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde, ist derzeit noch unklar.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Brandnacht. Bei dem Einsatz standen die Freiwillige Stadtfeuerwehr Imst mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften, der Rettungsdienst sowie eine Polizeistreife im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.