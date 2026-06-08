St. Pölten: Mega-Baustelle auf L 100

Die viel befahrene Landesstraße L 100 in St. Pölten wird saniert – und das sorgt für massive Verkehrsbehinderungen gleich an mehreren Wochenenden!

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Die Straße zwischen Hermann Winger-Gasse und Keimstraße ist in einem desolaten Zustand: Verdrückungen, Netzrisse, Spurrinnen und Ausmagerungen machen eine Sanierung unumgänglich. Täglich rollen rund 17.000 Fahrzeuge über den maroden Asphalt – zu lange wurde zugewartet!

Warum wird gebaut?

Die Arbeiten auf einer Länge von 260 Metern finden an zwei Wochenenden statt: 13. bis 15. Juni 2026 (Sa. 19:00 Uhr bis Mo. 05:00 Uhr) und 20. bis 22. Juni 2026 (Sa. 19:00 Uhr bis Mo. 05:00 Uhr)

Pro Wochenende wird jeweils eine Fahrspur saniert – der Verkehr wird dabei halbseitig mit Handregelung geführt. Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Arbeiten um je eine Woche.

Was kostet das?

Rund 285.000 Euro lässt sich das Land Niederösterreich die Erneuerung kosten – zur Gänze aus Landesmitteln. Durchgeführt wird die Sanierung von der Baufirma Pittel + Brausewetter.

Noch mehr Baustelle: Ampel außer Betrieb!

Obendrauf: Von 15. bis 19. Juni wird auch noch die Ampelanlage an der Kreuzung L 100 / Hermann Winger-Gasse komplett erneuert. Während des Umbaus ist die Anlage außer Betrieb – Linksabbiegen ist im gesamten Kreuzungsbereich verboten! Auf der L 100 ist nur Geradeausfahren und Rechtsabbiegen erlaubt, aus der Hermann Winger-Gasse darf ausschließlich rechts abgebogen werden. Zudem wird der Schutzweg weiter in die Kreuzungsmitte verlegt und mit Blindenakustik ausgestattet. Der NÖ Straßendienst bittet Autofahrer und Anrainer um Geduld!