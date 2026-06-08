Fahndung
Zigaretten-Automat gesprengt: Jugendliche geflüchtet
Wien. In der Nacht auf Sonntag hat ein lauter Knall im Wiener Bezirk Simmering Anwohner aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten vor einer Trafik. Die mutmaßlichen Täter konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkommen.
Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit pyrotechnischen Gegenständen beschädigt. Ein Anrainer wurde durch den lauten Knall aufmerksam und blickte auf die Straße. Dort bemerkte er laut seinen Angaben zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die unmittelbar nach der Explosion vom Tatort flüchteten. Der Augenzeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei.
Auch interessant
Fahndung blieb vorerst erfolglos
Beamte der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse rückten zum Einsatzort aus. Eine Sofortfahndung nach den Verdächtigen wurde umgehend eingeleitet. Trotz der raschen Maßnahmen konnten die mutmaßlichen Täter jedoch nicht ausgeforscht werden. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.
Noch ist unklar, ob die Täter bei der Sprengung an Beute gelangten. Die Polizei prüft derzeit, ob aus dem beschädigten Automaten Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden. Auch die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden