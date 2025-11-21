Kaviar um 500 Euro: Luxus-Supermarkt wird überrannt

Ein neuer Luxus-Supermarkt hat seine Pforten geöffnet und musste gleich zu Beginn wegen des zu großen Ansturms einen Einlass-Stop verhängen.

Solche Szenen kennt man sonst nur von Schnäppchenjägern, wenn die Tore zum Super-Sale geöffnet werden. Ein neuer Luxus-Supermarkt für die Superreichen hat eröffnet und es gab direkt eine riesige Schlange, weil der Laden überfüllt war.

Geschehen ist das in Tribeca im New Yorker Stadtteil Manhattan. Dort hat das exklusive Lebensmittelgeschäft "Meadow Lane" eröffnet, das seine Kunden mit fast schon extravaganter Ware lockt. Sibirischer Kaviar um umgerechnet 542 Euro, eine Flasche Olivenöl um über 50 Euro oder spezielles französisches Baguette.

Ansturm auf Luxus-Güter

"Die Leute stehen Schlange. Es gibt einen Markt dafür", jubelt Firmengründer Sammy Nussdorf. Während die Luxus-Shopper begeistert waren und es eine rieisige Schlange vor dem Laden, der nach der Straße im Villen-Viertel in den Hamptons benannt ist, enstand, gab es auch einiges an Kritik.

"Ich habe Morddrohungen erhalten. Die Leute drohen, den Laden niederzubrennen und Steine durch die Fenster zu werfen. Der Hass ist außer Kontrolle. Sie konzentrieren sich auf jede Unvollkommenheit. Es ist politisch aufgeladen", so Nussdorf weiter.