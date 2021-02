Wohlfühl-Rezept

Zutaten 1 Huhn Olivenöl Meersalz 1 APfel 1 Zwiebel 1 Zweig Rosmarin ca 1/4 l Wasser Fülle: 25 dag Semmelwürfel 10 dag Butter 1 Zwiebel 2 Eier 1 TL Majoran Petersilie Brösel ca. 1/4 l Milch Alufolie Zubereitung Huhn mit Semmelfülle füllen, Olivenöl fest einmassieren, mit Meersalz einreiben und in eine Bratpfanne mit Deckel geben. Rundum mit Apfelspalten und Zwiebel-spalten belegen, Rosmarinzweig auf das Huhn legen, mit mindestens ¼ l Wasser oder Rindsuppe aufgießen. Ca. 20 Minuten bei 200 Grad braten, damit sich die Poren schließen. Dann auf 150 Grad reduzieren und 2 Stunden weiter braten. Zwischendurch mit Butter einstreichen und Wasser nachgießen, kurz vor dem Servieren wird das Huhn bei 220 Grad gebräunt. Während das Huhn bräunt, wird der vorher abgegossene Saft mit Bratensaftwürfel verfeinert und eventuell mit Saucenbinder eingedickt. Fülle zubereiten: Semmelwürfel in ca.1/4 l Milch ( oder ½ Milch ½ Wasser) einweichen, fest ausdrücken oder nach Bedarf noch etwas Flüssigkeit dazugeben. Zwiebel in Butter hell anrösten, über die Semmelmasse geben. Eier verrühren, Salz, Majoran und Petersilie dazumengen, Masse mit Brösel nach Bedarf festigen. Das Hendl damit füllen, vom Rest eine Rolle formen, Alufolie mit etwas Öl bepinseln und die Rolle einwickeln und ca. 1 Stunde auf den Rost zum Hendl legen (ca. 150 Grad).