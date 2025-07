Achtung Schimmelgefahr! DIESE Lebensmittel gehören im Sommer in den Kühlschrank

Wenn die Temperaturen über 30 Grad klettern, brauchen viele Lebensmittel extra Kühlung. Erfahren Sie, welche Obst- und Gemüsesorten, Öle oder Schokolade jetzt unbedingt in den Kühlschrank gehören – damit Sie den Sommer ohne Lebensmittelverluste genießen können!

Wenn draußen die 30-Grad-Marke geknackt wird, schwitzen nicht nur wir, sondern auch unser Obst, Gemüse und sogar die Schokolade. Viele Lebensmittel, die sonst ganz entspannt bei Zimmertemperatur lagern, brauchen im Sommer plötzlich dringend ein kühleres Plätzchen. Aber was gehört wirklich in den Kühlschrank – und was nicht? Hier kommt der Überblick für heiße Tage.

Obst bei Hitze: Was jetzt gekühlt werden sollte

© Getty Images

Nicht alles, was süß und fruchtig aussieht, liebt es kalt. Manche Sorten brauchen bei Hitze allerdings eine kleine Auszeit im Kühlschrank, um nicht schon nach einem Tag in sich zusammenzufallen:

Beeren, Kirschen und Pflaumen sind echte Hitzemimosen. Sie werden bei Wärme schnell matschig oder schimmelig. Im Kühlschrank bleiben sie länger frisch – aber bitte vor dem Essen kurz rausnehmen, dann kommt der Geschmack besser zur Geltung.

sind echte Hitzemimosen. Sie werden bei Wärme schnell matschig oder schimmelig. Im Kühlschrank bleiben sie länger frisch – aber bitte vor dem Essen kurz rausnehmen, dann kommt der Geschmack besser zur Geltung. Exotische Früchte wie Bananen, Mangos oder Ananas vertragen Kälte dagegen schlecht. Sie verlieren an Aroma, werden unansehnlich oder matschig. Nur angeschnittene Stücke dürfen zur Kurzzeit-Kühlung rein, und sollten schnell gegessen werden.

Gemüse: Normalerweise kein Fall fürs Kühlfach – jetzt vielleicht schon

© Getty Images

Zugegeben: Gemüse wie Tomaten, Gurken oder Paprika mag eigentlich keine Kälte – es verliert schnell an Geschmack und Konsistenz. Aber bei über 28 Grad in der Küche ist das Risiko, dass es außerhalb des Kühlschranks verdirbt, deutlich höher. Also:

Lieber kleine Mengen kaufen, damit nichts schlecht wird.

Unterschiedliche Gemüsesorten getrennt lagern, um Reifegase und Schimmelbildung zu vermeiden.

Innerhalb weniger Tage verbrauchen – dann ist alles gut.

Brot, Öl & Schoki: Die unterschätzten Kühlschrank-Kandidaten

Bei schwülem Wetter wird Brot oft schnell schimmelig – vor allem, wenn es in Plastiksackerln gelagert wird. Wenn Sie nicht täglich frisches Brot kaufen wollen:

Brot scheibenweise einfrieren – bei Bedarf rausnehmen und toasten oder auftauen.

Auch Speiseöle sind empfindlich bei Sommerhitze:

Leinöl, Walnussöl oder Kürbiskernöl kommen bei Hitze besser in den Kühlschrank.

Olivenöl wird zwar trüb, das ist aber rein optisch – geschmacklich bleibt alles beim Alten.

Und die Schokofans?

Schokolade darf bei 30 Grad in den Kühlschrank – vorausgesetzt, sie ist luftdicht verpackt, damit sie keine Gerüche aufnimmt. Sie verliert zwar minimal an Aroma, bleibt aber formstabil – und das zählt bei 35 Grad im Schatten.

Unser Tipp zum Schluss:

Kühlschrank auf 4–7 °C einstellen.

Heiße Reste erst abkühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank kommen.

Regelmäßig durchschauen, damit keine alten Vorräte Wärme stauen.

