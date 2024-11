Bitte zugreifen: Was im November auf den Speiseplan gehört

Während sich das Jahr dem Ende neigt, lädt der Herbst dazu ein, die letzte Ernte zu genießen und sich auf wärmende und stärkende Speisen zu freuen. Folgende Köstlichkeiten sollten diesen Monat auf Ihrem Speiseplan stehen.

Der November ist da und bringt eine Vielfalt an saisonalen und regionalen Lebensmitteln auf den Markt. Zwar müssen wir uns von einigen Obstsorten verabschieden, doch viele Herbstklassiker aus heimischem Anbau sind weiterhin frisch verfügbar. Freuen Sie sich auf eine Vielfalt an herbstlichem Gemüse, das sich ideal für wärmende und köstliche Gerichte eignet!



Dieses Gemüse hat im November Saison

Kürbis

Auch im November schmeckt der Kürbis besonders gut. Butternut-, Hokkaido- und Muskatkürbis lassen sich leicht zu Suppen, Pürees und Ofengerichten verarbeiten. Die leuchtend orange Farbe zeigt bereits an, dass Kürbis reich an Beta-Carotin ist, was gut für die Haut und die Augen ist.

Kohl (Grünkohl, Weißkohl, Rotkohl)

Kohl ist im November ein absolutes Muss! Die kalten Temperaturen machen Grünkohl und Co. zarter und bringen seinen süßlich-nussigen Geschmack hervor. Grünkohlchips, Eintöpfe oder traditionelle Gerichte sind nur einige Ideen. Kohl ist reich an Vitaminen C und K, und die enthaltenen Ballaststoffe fördern die Verdauung.

Pastinaken

Dieses Wurzelgemüse wird im November geerntet und ist vielseitig einsetzbar. Pastinaken haben eine süßlich-würzige Note und passen wunderbar in Cremesuppen, als Ofengemüse oder in Pürees. Besonders für Veganer und Vegetarier sind Pastinaken eine hervorragende Alternative zu Kartoffeln. Die enthaltenen Vitamine C, E und Folsäure sind ein Plus für das Immunsystem.

Fenchel

Fenchel ist im November besonders frisch und aromatisch. Mit seinem leicht süßlichen und anisartigen Geschmack verleiht er vielen Gerichten eine besondere Note. Fenchel passt hervorragend zu herzhaften Aufläufen, kann roh im Salat genossen oder in Suppen und Gratins verarbeitet werden. Darüber hinaus ist Fenchel reich an Vitamin C, Eisen und Folsäure und unterstützt die Verdauung sowie das Immunsystem.

Rote Bete

Rote Bete ist ein wahres Power-Gemüse, das im November Hochsaison hat. Die leuchtend rote Knolle ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch äußerst gesund. Sie ist reich an Eisen, Folsäure und sekundären Pflanzenstoffen, die entzündungshemmend wirken und die Durchblutung fördern. Rote Bete lässt sich vielseitig verwenden – von Salaten über Ofengerichte bis hin zu Smoothies

Dieses Obst hat im November Saison

Äpfel und Birnen

Während die Hauptsaison der meisten Obstsorten im Sommer liegt, erfreuen sich Äpfel und Birnen auch im November noch großer Beliebtheit. Lageräpfel wie der Boskop und die Birnensorten Conference und Williams Christ bleiben knackig und saftig. Sie sind ideale Zutaten für Kompott, Kuchen und als Beilage zu deftigen Gerichten. Äpfel und Birnen enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung fördern, sowie wertvolle Antioxidantien.

Quitten

Die Quitte ist im November die Frucht der Wahl für alle, die ein etwas anderes Aroma suchen. Sie eignet sich besonders gut für Marmeladen, Gelees und Chutneys, da sie gekocht ihre herbe Note verliert und süß-säuerlich wird. Quitten sind reich an Vitamin C und Tanninen, die entzündungshemmend wirken und das Immunsystem stärken.