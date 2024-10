× Geheimtrick lässt jede Liefer-Pizza besser schmecken

Dank einem einfachen Trick schmeckt die Lieferdienst-Pizza blitzschnell wie frisch aus Italien.

Pizza geht einfach immer! Um uns den belegten Teig zu gönnen müssen wir zum Glück längst nicht mehr nach Italien reisen, und erst recht nicht von der gemütlichen Couch aufstehen. Selbst backen? Klar, könnte man schon, aber mal ehrlich: Meist fehlen Zeit, Lust und Nerven. Wer Pizza zuhause genießen will, greift daher oft zur Tiefkühlvariante, aber die schmeckt eben doch nicht halb so gut wie frisch vom Italiener um die Ecke. Also, besser doch auf den Lieferservice vertrauen.

Aber auch da gibt's ein kleines Problem: Wer regelmäßig bestellt, kennt es – die Pizza kommt häufig kalt und pappig an. Vor allem bei längeren Lieferzeiten verwandelt sich das knusprige Festmahl in eine labbrige Enttäuschung. Schuld daran ist die Feuchtigkeit im Karton: Der heiße Dampf kann nicht entweichen, setzt sich im Inneren fest und macht den Boden weich. Aber keine Sorge, das lässt sich vermeiden! Profi-Pizzabäcker Dennis Lee hat in einem Interview mit „The Takeout“ einen simplen Trick verraten, wie die Liefer-Pizza knusprig bleibt – auch wenn sie vom anderen Ende der Stadt kommt.

© Getty Images ×

So verhindern Sie weiche Pizzaböden

Laut dem Pizza-Experten kann bereits eine einfache Bitte bei der Bestellung das Aufweichen der Pizza verhindern. Bestellen Sie eine Pizza und wird diese länger als 20 Minuten transportiert, sollten Sie darum bitten, dass die Pizza ungeschnitten geliefert wird.

Der Grund: Die Soße und der Käse auf der Pizza enthalten Feuchtigkeit. Wenn die Pizza geschnitten wird, kann diese Feuchtigkeit in den Teig eindringen und sich durch die Schnittstellen im Pizzaboden verteilen. Zusammen mit dem heißen Dampf im Karton wird die Pizza so schneller weich und labbrig. Lassen Sie die Pizza ungeschnitten, haben Sie bessere Chancen auf einen knusprigen Boden.

Tipp: Sollte die Liefer-Pizza dennoch kalt und pappig ankommen, gibt es einen einfachen Trick, um sie schnell wieder knusprig zu machen: Kurz in den Backofen schieben und aufheizen. Somit ist sie fast wie frisch aus dem Pizzaofen.