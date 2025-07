Gewusst? Warum Sie an heißen Tagen Suppe essen sollten

Klingt erstmal widersprüchlich, oder? Draußen hat’s 30 Grad, die Sonne knallt, der Ventilator läuft auf Hochtouren – und da soll man ausgerechnet Suppe essen? Ja, tatsächlich! Was viele nicht wissen: Der dampfende Teller hilft dem Körper sogar, mit der Hitze besser klarzukommen.

Das Geheimnis liegt in der Reaktion Ihres Körpers: Wenn Sie etwas Warmes essen, kommt der Kreislauf erstmal in Schwung – und Sie beginnen leicht zu schwitzen. Klingt unangenehm, ist aber clever! Denn durch das Schwitzen kühlt sich Ihr Körper von selbst herunter. Das funktioniert viel effizienter, als wenn man sich einen Eisklotz nach dem anderen reinschiebt.

Tatsächlich weiß man das in vielen heißen Ländern schon lange: In Indien, Thailand oder Mexiko kommen auch bei über 35 Grad dampfende Currys, Eintöpfe und Suppen auf den Tisch – und das aus gutem Grund!

Kaltes Essen kann den Kreislauf belasten

Greifen wir an heißen Tagen ständig nur zu Salat, Eis oder Eiskaffee, kühlt der Körper zwar kurzfristig runter – aber die inneren Organe müssen mit dem Temperaturunterschied ganz schön kämpfen. Kalte Speisen können den Kreislauf belasten und sogar zu Bauchweh führen.

Eine leichte Gemüsesuppe, gerne mit frischen Kräutern oder asiatischer Schärfe, bringt dagegen genau die richtige Balance: Sie ist gut verdaulich, wärmt angenehm von innen und sorgt dafür, dass der Körper seine Temperatur besser regulieren kann.

Flüssigkeit inklusive

Suppe hat noch einen weiteren Bonus: Sie liefert Flüssigkeit – und das ist im Sommer bekanntlich besonders wichtig. Gerade wer vergisst, regelmäßig zu trinken, tut sich mit einem Teller Suppe schon was Gutes. Extra-Tipp: Eine Prise Salz in der Suppe gleicht den Mineralstoffverlust durch Schwitzen aus. So bleibt Ihr Körper in Balance – auch bei Hitze.

Die perfekte Sommersuppe? Leicht, würzig & nicht zu fettig

Natürlich muss es keine schwere Rindssuppe mit Einlage sein. Ideal sind im Sommer zum Beispiel:

Klare Gemüsesuppen

Scharfe Asia-Brühen

Tomatensuppe mit frischen Kräutern

Gazpacho – die kalte Ausnahme

Ja, Sie haben richtig gelesen: Kalte Suppen wie Gazpacho (die berühmte spanische Tomatensuppe) dürfen trotzdem auf den Tisch. Warum? Weil sie leicht verdaulich, flüssig und gut gewürzt sind – und somit ganz im Sinne des „Suppe-an-heißen-Tagen“-Prinzips funktionieren.

Suppe löffeln – auch bei 30 Grad? Auf jeden Fall!

Auch wenn’s komisch klingt: Eine Suppe an heißen Tagen ist kein Widerspruch, sondern eine ziemlich kluge Entscheidung. Sie hilft dem Körper bei der Selbstkühlung, versorgt mit Flüssigkeit und Nährstoffen und belastet den Magen nicht.