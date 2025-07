Kulinarischer Kurztrip: Sechs Rezepte für Fernweh auf Gabeldistanz

Urlaubsflair ohne Kofferpacken? Mit Garnelen‑Saganaki, gefüllten Melanzani, mexikanischen Tostadas & Co. landen Sonne, Strand & Siesta direkt auf Ihrem Teller. Sechs Rezepte, sechs Reiseziele – gönnen Sie sich eine Gabel Sommer, ganz ohne Boarding‑Stress!

Sommer am Teller – das klingt nach Meerblick, Grillduft und dem leisen Klirren von Eiswürfeln im Glas. Ganz egal, ob Ihr Urlaub gerade erst vorbei ist, noch in weiter Ferne liegt oder Sie heuer Balkonien gebucht haben: Mit den richtigen Rezepten katapultieren Sie sich im Handumdrehen an die Adria, nach Mexiko‑City oder in eine urige Taverne auf Kreta.

Garnelen-Saganaki

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

1 Zwiebel

5 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Salz

1 TL Chiliflocken optional

2 TL getrockneter Oregano

2 EL Paradeisermark

200 ml Weißwein

800 g Kirschparadeiser aus der Dose

300 g Orzo

500 ml heißer Hühnerfond

350 g Riesengarnelen Pfeffer

1 Handvoll Petersilie

50 g Feta

1/2 Zitrone in Spalten

200 g Ciabatta in Scheiben

ZUBEREITUNG *LEICHT *25 MIN

Zwiebel und Knoblauch abziehen und getrennt fein würfeln. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Zwiebel mit einer Prise Salz 3-4 Minuten anschwitzen, bis sie leicht weich ist. Knoblauch zum Zwiebelgemisch geben, zusammen mit Chilif locken, Oregano und Paradeisermark unterrühren und alles weitere 2 Minuten anschwitzen. Hitze erhöhen, Weißwein hinzufügen und 3-5 Minuten einkochen lassen, bis die Flüssigkeit auf etwa die Hälfte reduziert ist. Kirschparadeiser, Orzo und heißer Hühnerfond ergänzen. Alles aufkochen und bei leichter Hitze 5-7 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren, bis die Orzo-Nudeln fast gar sind. Garnelen dazugeben und weitere 2-3 Minuten mitgaren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie abbrausen, fein hacken und zusammen mit zerbröckeltem Feta über das Gericht streuen. Die Orzo-Garnelen-Pfanne mit den Zitronenspalten zum Beträufeln servieren. Mit getoastetem Ciabatta anrichten.

Gefüllte Melanzani mit Bulgur

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Paradeisersauce:

1 Knoblauchzehe,

1 EL Olivenöl,

250 g stückige Paradeiser,

Salz,

Pfeffer,

1 Prise Zucker

Außerdem:

200 g Bulgur,

2 EL Rosinen,

2 TL Ras el-Hanout,

1/2 TL edelsüßes Paprikapulver,

1 TL Paradeisermark,

120 g Feta,

2 Melanzani,

2 EL Olivenöl,

2 Paradeiser

ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 05 MIN

Für die Sauce den Knoblauch abziehen, fein würfeln und in einem Topf im Öl 3-4 Minuten andünsten. Paradeiser zugeben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und 6-7 Minuten kochen lassen. Den Bulgur in kochendem Salzwasser in ca. 10 Minuten bei milder Hitze garen. Etwa 1-2 Minuten vor Schluss die Rosinen zugeben. Abgießen, kalt abbrausen und abtropfen lassen. Anschließend mit Ras el-Hanout, Paprika und Paradeisermark vermischen. Feta würfeln und unterheben. Melanzani waschen, längs halbieren und die Hälften aushöhlen. Das Fruchtf leisch hacken und in einer Pfanne im Olivenöl 4-5 Minuten dünsten, dabei leicht salzen. Abkühlen lassen, zum Bulgur geben und alles gut vermengen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Die Melanzanihälften in einen Bräter geben und mit der Bulgurmischung füllen. Paradeiser waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden und darauf auslegen. Alles im Ofen 25-30 Minuten garen. Mit der Paradeisersauce auf einer Platte anrichten und servieren.

Tostadas mit Huhn und Salsa

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Tostadas:

4 EL Limettensaft,

4 EL Olivenöl,

1/2 TL Kreuzkümmelpulver,

Salz, Pfeffer, Chilipulver,

300 g Hühnerbrustfilet,

50 g Feta,

1/2 Römersalatherz,

1 kleine Avocado,

8 kleine Tortillas,

Koriandergrün für die Garnitur,

Limette in Spalten zum Servieren

Für die Bohnen-Sauce:

250 g schwarze Bohnen aus der Dose,

1 Jalapeño,

100 g Joghurt,

30 g Feta,

Salz, Pfeffer,

1-2 Knoblauchzehen

Für die Salsa:

2 Paradeiser,

1 rote Paprika,

2-5 Stängel Koriandergrün,

1/2 rote Zwiebel,

2 EL Limettensaft,

4 EL Olivenöl,

Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG * LEICHT *1 H 25 MIN

Für die Tostadas 2 EL Limettensaft mit 2 EL Öl, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und Chilipulver in einer f lachen Form verrühren. Filets waschen, trockentupfen und waagerecht halbieren. In 1 cm breite Streifen schneiden, in der Marinade wenden und 30 Minuten abgedeckt kühl ziehen lassen. Für die Bohnen-Sauce die schwarzen Bohnen abgießen, abbrausen und abtropfen lassen. Jalapeño waschen, putzen, nach Belieben entkernen und sehr fein hacken. Den Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Ein Viertel der Bohnen mit Joghurt und Feta fein pürieren. Die übrigen Bohnen untermischen, alles salzen, pfeffern und den Knoblauch unterrühren. Für die Salsa die Paradeiser waschen, vierteln, entkernen und fein würfeln. Die Paprikaschote waschen, putzen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Das Koriandergrün waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Die Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Paradeiser, Paprika, Koriandergrün und Zwiebel in einem Schälchen mit Limettensaft und Olivenöl verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Den Backofen auf 220 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. In einer Pfanne das restliche Öl erhitzen. Das Fleisch aus der Marinade nehmen, trockentupfen und von beiden Seiten im heißen Öl 3-4 Minuten goldbraun anbraten, herausnehmen und kurz warm halten. Den Feta grob zerbröckeln. Das Salatherz waschen, putzen und quer in feine Streifen schneiden. Die Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtf leisch aus der Schale heben, in Spalten schneiden und mit den restlichen 2 EL Limettensaft beträufeln. Die Tortillas auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen kurz erhitzen. Dann jeweils mit einem Streifen Bohnen-Sauce, Salat und Avocadospalten sowie Fleisch und zerbröckeltem Feta belegen und 1-2 EL Salsa darüber verteilen. Die Tostadas mit Pfeffer übermahlen, mit Koriandergrün bestreuen und mit Limettenspalten garniert servieren.

Francesinha

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Sauce:

2 Schalotten,

3 Knoblauchzehen,

1 EL Olivenöl,

4 TL Paradeisermark,

200 ml trockener Weißwein,

330 ml Bier,

2 EL Maisstärke,

150 ml Fleischfond,

5 cl Brandy,

2 TL Piri Piri-Sauce,

1/2 TL edelsüßes Paprikapulver,

Salz

Für die Sandwiches:

12 Scheiben Toastbrot,

400 g Hüftsteak vom Rind (4 Scheiben à 100 g),

Salz,

Pfeffer,

140 g Chorizo,

4 Scheiben Kochschinken,

150 g Edamer in 12 Scheiben,

4 Eier,

1 TL Butter

ZUBEREITUNG *LEICHT *40 MIN

Für die Sauce die Schalotten und den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin anbraten. Das Paradeisermark einrühren, anschwitzen, dann mit Weißwein und Bier ablöschen. Maisstärke mit dem Fond verrühren, in den Topf gießen und unter Rühren auf kochen. Mit Brandy, Piri Piri-Sauce, Paprika und Salz abschmecken. Die Sauce fein pürieren und beiseitestellen. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Das Toastbrot rösten. Die Hüftsteaks mit Salz und Pfeffer würzen. Die Chorizo in dünne Scheiben schneiden und in einer trockenen Pfanne auslassen. Die Hüftsteaks darin von beiden Seiten je 2-3 Minuten braten. Aus Toastbrot, Hüftsteak, Chorizo, Kochschinken und Käsescheiben 4 Sandwiches zusammensetzen und im Ofen backen, bis der Käse zerlaufen ist. Eier zwischenzeitlich in der Butter zu Spiegeleiern braten und dabei würzen. Die Spiegeleier auf die überbackenen Sandwiches setzen und alles mit der Sauce übergießen.

Aranci in Paradeisersauce

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN

Für die Arancini:

300 g Reis,

Salz,

150 g geriebener Mozzarella,

1/2 Handvoll frischer und grob gehackter Kräuter,

1/2 TL getrocknete italienische Kräuter,

150 ml passierte Paradeiser,

1 Kugel Mozzarella,

2 Eier,

80 ml Obers,

80 g Semmelbrösel,

Pflanzenöl zum Frittieren

Für die Sauce:

1 Schalotte,

1 Knoblauchzehe,

1 EL Olivenöl,

250 ml passierte Paradeiser,

30 g grüne und entsteinte Olivenringe,

Salz, Pfeffer

Außerdem:

4 EL Basilikumpesto,

Kräuterblättchen zum Garnieren,

geriebener Parmesan zum Bestreuen

ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 25 MIN

Den Reis nach Packungsangabe in 900 ml Salzwasser kochen, abgießen und auskühlen lassen. In einer Schüssel mit dem geriebenen Mozzarella, Salz, den frischen und getrockneten Kräutern sowie den passierten Paradeisern mischen. Den Mozzarella in ca. 1 cm große Würfel (12-16 Stück) schneiden. Mit feuchten Händen jeweils Portionen von der Reismasse abnehmen, zu Bällchen formen, f lachdrücken und mittig ein Stück Mozzarella darauf setzen. Alles wieder rund formen und auf ein Brett setzen. In einer kleinen Schüssel die Eier mit dem Obers verquirlen und leicht salzen. Die Brösel in eine zweite Schüssel geben. Die Reisbällchen erst im verquirlten Ei, dann in den Bröseln wenden und die Panade etwas andrücken. In einem Topf oder der Fritteuse reichlich Öl auf ca. 170°C erhitzen und die Arancini darin portionsweise goldbraun ausbacken. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Sauce die Schalotte und den Knoblauch abziehen und beides fein würfeln. In einem Topf das Öl erhitzen und beides darin hell anschwitzen. Die passierten Paradeiser zugeben und alles ca. 10 Minuten köcheln lassen. Oliven untermischen, die Sauce mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Die Paradeisersauce auf Tellern verstreichen und ein paar Tupfen Pesto darauf setzen. Die Arancini darauf anrichten und mit Kräutern und Parmesan bestreut servieren.

Gegrillter Oktopus mit Linsensalat

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

120 g Berglinsen

Salz

1 Gemüsezwiebel

2 Lorbeerblätter

2 Nelken

500 g Oktopus (nur die Fangarme)

1 rote Peperoni

2 rote Zwiebeln

4 EL Rotweinessig

5 EL Olivenöl

1EL Honig

2 EL geschnittene Petersilie

Pfeffer

ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 25 MIN

Die Linsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Am nächsten Tag abspülen und in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten mit noch etwas Biss garen. In einem Sieb kalt abbrausen und gut abtropfen lassen. Die Zwiebel abziehen und die Lorbeerblätter mithilfe der Nelken an der Zwiebel feststecken. Oktopus und Spickzwiebel mit kaltem Salzwasser bedecken, langsam zum Kochen bringen und dabei aufsteigenden Schaum abschöpfen. Den Oktopus 35 - 40 Minuten bei niedriger Temperatur zugedeckt kochen, bis er sich mit einer Gabel leicht einstechen lässt. Dann in eiskaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Die Peperoni waschen, putzen, entkernen und in Ringe schneiden. Die roten Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen zerteilen. Rotweinessig, Olivenöl und Honig verrühren und mit Linsen, roten Zwiebeln, Peperoni und Petersilie vermengen. Bis zum Servieren ziehen lassen. Die Oktopus-Fangarme mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem Grill von allen Seiten leicht bräunen. Auf dem Linsensalat servieren.

Mit diesen Rezepten fühlt man sich wie im Urlaub!