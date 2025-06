× Sommer auf der Zunge: Fruchtige Desserts für heiße Tage

Sonne satt, laue Abende und Lust auf etwas Süßes? Dann kommen diese fruchtig-leichten Sommerdesserts wie gerufen! Ob cremig, no-bake oder erfrischend geschichtet – mit Beeren, Kirschen, Marillen & Co. schmeckt der Sommer einfach besser. Hier sind drei Rezepte, die für gute Laune sorgen.

Tarte mit Ricottacreme und karamellisierten Marillen

© Getty Images ×

ZUTATEN FÜR 1 FORM (26 CM)

Für den Teig:



150 g Mehl und für die Arbeitsfläche,

100 g Butter und für die Form,

50 g Zucker,

1 EL Stärke,

2 EL Kakaopulver,

1 EL Marsala,

1 Prise Salz,

1Eigelb,

getrocknete Hülsenfrüchte

Für den Belag:



2 Eigelb,

2 Eier,

120 g Zucker,

600 g Ricotta,

2 EL Mandelmehl,

1 TL Bio-Zitronenabrieb

Außerdem:



10 Marillen,

2 EL Butter,

60 g Zucker,

1 EL Zitronensaft,

1 EL grob zerstoßene schwarze Pfefferkörner

ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 50 MIN

Für den Teig Mehl, Butter in Stücken, Zucker, Stärke, Kakao, Marsala, Salz und Eigelb zu einem glatten Teig verkneten. Dabei nach Bedarf etwas kaltes Wasser ergänzen. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlen. Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform (ca. 26 cm) mit Butter fetten. Teig auf bemehlter Fläche auswalken und die Form damit auskleiden. An Boden und Rand andrücken. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und 10 Minuten backen. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und den Boden weitere ca. 10 Minuten backen. Für den Belag Eigelb, Eier, Zucker, Ricotta, Mandelmehl und Zitronenabrieb verrühren. Auf den Boden füllen und zurück im Ofen weitere ca. 25 Minuten fertig backen. Abkühlen lassen. Marillen waschen, halbieren und entkernen. In einer Pfanne Butter und Zucker erhitzen. Die Marillenhälften darin wenden, leicht bräunen und karamellisieren lassen. Mit Zitronensaft beträufeln und abkühlen lassen. Mit den Schnittf lächen nach unten auf die Tarte legen und mit entstandenem Karamell beträufeln. Nach Belieben mit zerstoßenem Pfeffer bestreut servieren.

No-Bake-Obst-Cheesecake

© Getty Images ×

ZUTATEN FÜR 1 FORM (20 CM)

Für den Boden:

3 EL Haferflocken

40 g Mandeln

2 EL Zucker

100 g Butterkekse

80 g Butter

Außerdem:

300 g Erdbeeren

50 g Heidelbeeren

2 Marillen

5 Blätter Gelatine

200 g Obers

300 g Joghurt

150 g Frischkäse

2 EL Zitronensaft

1 TL Vanilleextrakt

60 g Staubzucker

ZUBEREITUNG *LEICHT *60 MIN +4 H KÜHLEN

Boden und Rand einer Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier auskleiden. Haferf locken und Mandeln in einer Pfanne leicht gebräunt rösten. Mit dem Zucker bestreuen und karamellisieren. Auf Backpapier abkühlen lassen und hacken. Kekse zerbröseln und Butter schmelzen. Alle vorbereiteten Zutaten vermengen, in die Form füllen, gleichmäßig am Boden andrücken und kalt stellen. Erdbeeren, Heidelbeeren und Marillen abbrausen und trockentupfen. Etwa 100 g Erdbeeren zum Garnieren beiseitelegen, den Rest klein schneiden. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Obers steif schlagen. Joghurt, Frischkäse, Zitronensaft, Vanille und Staubzucker cremig rühren. Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf erwärmen. Schmelzen lassen und 2-3 EL der Creme unterrühren. In die übrige Creme mischen, Schlagobers unterheben und die geschnittenen Erdbeeren unterziehen. Auf den Keksboden füllen, glatt streichen und mindestens 4 Stunden kalt stellen. Zum Servieren aus der Form lösen und mit den übrigen Erdbeeren (nach Belieben halbiert) sowie mit den Marillen (entsteint, in Spalten geschnitten) und Heidelbeeren belegen.

Himbeeren-Wassermelonen-Trifle

© Stockfood ×

ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN

Für das Gelee:



3 Blatt rote Gelatine,

200 g Himbeeren,

30 ml Himbeersirup,

1 EL Rosenwasser,

1 TL Vanillezucker

Für die Creme:

150 ml Obers,

1 Päckchen Sahnesteif,

2 EL Vanillezucker,

75 g Mascarpone,

75 g griechisches Joghurt,

1 EL Zucker

Außerdem:



10-12 Biskotten,

200 g Himbeeren teils mit Blättern,

1/4 Wassermelone,

1/2 Granatapfel,

1 EL getrocknete und zerbröselte Rosenblütenblätter,

Staubzucker zum Besieben

ZUBEREITUNG *LEICHT * 35 MIN + 3 H KÜHLEN

Für das Gelee die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Himbeeren abbrausen und abtropfen lassen. Himbeersirup mit 250 ml Wasser, Rosenwasser und Vanillezucker in einem Topf erhitzen und die ausgedrückte Gelatine darin schmelzen.



Eine hohe Dessertschale (ca. 16 cm ø, ca. 8 cm hoch) mit kaltem Wasser ausspülen. Das abgekühlte, noch f lüssige Gelee einfüllen und die Himbeeren zugeben. Die Schale 2-3 Stunden kalt stellen.



Biskotten mittig halbieren. Himbeeren abbrausen und gut abtropfen lassen. Wassermelone schälen, entkernen, das Fruchtf leisch in gut 1 cm dicke Scheiben schneiden und daraus Sterne ausstechen. Reste der Melone würfeln. Die Granatapfelkerne auslösen.



Für die Creme das Obers mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen. Mascarpone und Joghurt mit Zucker glatt rühren und Schlagobers unterziehen. Die Creme abschmecken.



Biskotten (Schnittf läche nach unten) ringsum an den Rand der Form stellen. Etwas Creme einfüllen und darauf ein paar Himbeeren, Melonenwürfel und Granatapfelkerne streuen. Wieder eine Schicht Creme einfüllen und mit Früchten belegen. Übrige Creme in die Schale geben, wolkig verstreichen und mit Wassermelonensternen, Himbeeren und Granatapfelkernen bestreuen.



Trifle mit zerbröselten Rosenblütenblättern bestreuen, mit Staubzucker bestäuben und mit Himbeerblättern garniert servieren.