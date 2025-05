× So lassen sich Erdbeeren mühelos in pikante Gerichte verpacken

Erdbeeren nur als Dessert? Von wegen! Entdecken Sie, wie die süße Frucht auch herzhaft ganz groß rauskommt.

Wenn Sie bei Erdbeeren sofort an Obers, Kuchen oder Marmelade denken, sind Sie nicht allein – schließlich gehört die rote Frucht zu den süßen Klassikern des Sommers. Doch wussten Sie, dass Erdbeeren auch in herzhaften Gerichten eine hervorragende Figur machen? Ihr feines Aroma bringt spannende Frische in Pasta, Hühnchen oder sogar zu Fisch. Lassen Sie sich inspirieren und nutzen Sie die Erdbeersaison mal ganz anders – mit neuen, überraschenden Rezeptideen für herzhafte Genussmomente.

Erdbeer-Garnelen-Pasta mit Paradeiser-Erdbeer-Sauce

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Pasta:

500 g Bandnudeln

Salz

350 g rohe und küchenfertige Garnelen

150 g Kirschparadeiser

200 g kleine Erdbeeren

4 Stängel Basilikum

4 EL Olivenöl

60 ml passierte Paradeiser

Pfeffer

1 Prise Zucker

1 Prise Cayennepfeffer

Zum Servieren:

20 g geriebener Parmesan

1/2 Handvoll Erdbeeren mit Blättern und Blüten

zum Garnieren

1–2 TL gewaschene Thymianspitzen

ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN

Die Nudeln in Salzwasser nach Packungsangabe al dente kochen. Garnelen abbrausen und abtropfen lassen. Kirschparadeiser waschen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Erdbeeren waschen, trockentupfen, putzen und je nach Vorliebe in Scheiben oder kleine Stücke schneiden. Basilikum abbrausen und trockenschütteln. Die Spitzen und einige Blätter abzupfen und zum Garnieren beiseitelegen. Übrige Blätter abzupfen und hacken. In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen und die Kirschparadeiser mit den Erdbeeren darin kurz schwenken. Passierte Paradeiser zugeben und alles mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. In einer zweiten Pfanne das übrige Öl erhitzen und die Garnelen darin unter Wenden ca. 3 Minuten braten, dann mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Nudeln abgießen, mit den Garnelen und dem gehackten Basilikum zur Paradeiser-Erdbeer-Sauce geben. Alles gut durchschwenken und nochmals kurz erhitzen. Die Thymianspitzen abzupfen und zum Garnieren beiseitelegen. Pasta abschmecken, auf Teller verteilen und leicht mit Parmesan bestreuen. Alles mit frischen Erdbeeren samt Blättern und Blüten toppen, mit Thymianblättchen und Basilikum bestreut servieren.

Hühnerspieße mit Erdbeersauce

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für die Spieße:

800 g küchenfertige Hühneroberkeulen ohne Haut und Knochen,

1 TL getrockneter Oregano,

2 EL Olivenöl,

1 TL Bio-Zitronenabrieb,

3 EL Zitronensaft,

4 Baby-Zucchini,

Salz, Pfeffer,

2 EL Pflanzenöl,

1 Handvoll frisch gewaschene Kräuter

zum Garnieren,

1 Handvoll gewaschene kleine Erdbeeren mit Grün zum Garnieren

Für die Sauce:

250 g kleine Erdbeeren,

1 EL Staubzucker,

4 EL Zitronensaft,

100 ml roter Traubensaft,

1 TL Speisestärke,

2 TL grob gehackte Rosmarinnadeln

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN

Das Hühnerfleisch abbrausen, trockentupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Mit dem Oregano, Olivenöl, Zitronenabrieb und -saft vermengen. Abgedeckt ca. 30 Minuten marinieren. Inzwischen für die Sauce die Erdbeeren waschen, putzen und je nach Größe ganz lassen oder halbieren. Ein Drittel der Beeren in einen Topf geben, mit dem Pürierstab kurz grob pürieren. Staubzucker, Zitronen- und Traubensaft zufügen und alles auf kochen. Die Stärke mit 1 EL Wasser glatt rühren, zugießen und alles noch kurz köcheln lassen, bis die Sauce leicht andickt. Übrige Erdbeeren untermischen, den Topf vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Die Sauce abschmecken, in 4 Schälchen verteilen und mit Rosmarin bestreuen. Die Baby-Zucchini waschen, putzen und in sehr feine Scheiben hobeln und wellenartig abwechselnd mit dem Hühnerf leisch auf Metallspieße stecken. Eine Grillpfanne (oder eine normale Pfanne) erhitzen und mit etwas Öl bepinseln. Die Spieße mit Salz und Pfeffer würzen und unter regelmäßigem Wenden ca. 10 Minuten braten. Mit der Erdbeersauce auf Tellern anrichten, alles mit Kräutern und kleinen Erdbeeren garnieren und servieren.

Gebratener Lachs mit Kapern und Erdbeeren

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

2 1/2 EL Pinienkerne

100 g Erdbeeren und 1 große Erdbeere

zum Garnieren

40 g grüne entsteinte Oliven

40 g schwarze entsteinte Oliven

2 Sardellenfilets

1 große Schalotte

2 EL Kapern

1 EL klein gewürfelte rote Paprika

1 EL klein gewürfelte gelbe Paprika

1 EL Weißweinessig

1 EL Rotweinessig

Salz

Pfeffer

6 EL Olivenöl

1 TL Schnittlauch in feinen Röllchen

1 TL fein gehacktes Basilikum und Blättchen

zum Garnieren

650 g küchenfertiges Lachsfilet ohne Haut

4 Kapernäpfel

1 Bio-Zitrone in Spalten

ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN

Pinienkerne in einer Pfanne trocken rösten, beiseitestellen und abkühlen lassen. Erdbeeren waschen, putzen und in kleine Würfel schneiden. Grüne und schwarze Oliven ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Sardellenfilets fein hacken. Schalotte abziehen und sehr fein würfeln. Kapern abtropfen lassen und mit Erdbeeren, Oliven, Sardellen, Pinienkernen sowie beiden Sorten Paprika in eine Schüssel geben. Beide Sorten Essig, Salz, Pfeffer und 4 EL Öl hinzufügen und alles gut vermengen, dann die Kräuter untermischen. Lachsfilet abspülen, trockentupfen, in 4 Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne das restliche Öl erhitzen und den Lachs darin auf beiden Seiten ca. 2 Minuten braten. Er soll in der Mitte noch glasig sein. Lachstranchen auf Tellern anrichten und die Erdbeer-Kapern- Salsa darüber verteilen. Die große Erdbeere waschen, trockentupfen und quer in Scheiben schneiden. Den Lachs mit Erdbeerscheiben und je einem Kapernapfel garnieren, mit Basilikum bestreuen und Zitronenspalten dazu reichen.

Fruchtigen Appetit!