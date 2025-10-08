TV-Koch Björn Freitag setzt auf praktische Alltagsgerichte

Großer Hunger, aber wenig Zeit und Budget? Kein Problem: Profikoch Björn Freitag liefert vielseitige, praktische und günstige Rezepte mit Genussgarantie!
Flamingo Nudelsalat mit frischem Antipasti
© Mathias Neubauer; Manuel Weyer;31Media GmbH/ Sebastian Knoth
Zutaten für 4 Personen
Für die pinke Pasta:
- 400 ml Rote-Rüben-Saft
- Salz
- 300 g Nudeln
Für das Dressing:
- 1 Bund Basilikum
- 1 EL mittelscharfer Senf
- 1 sehr frisches Eigelb (M)
- 100 ml Öl
- 4 EL Balsamico bianco
- 200 g Naturjoghurt
- ½ TL Salz
- Pfeffer aus der Mühle
- optional 1–2 EL Rote-Rüben-Saft
Für die Antipasti:
- 1 große Karotte
- 1 gelbe Paprikaschote
- 1 rote Paprikaschote
- 1 Zucchini
- 1 rote Zwiebel
- 200 g Cocktailparadeiser
- Öl zum Anbraten
- Balsamico bianco
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung *leicht * 35 min
- Für die pinke Pasta: Für den Flamingo-Look etwa 300 ml Wasser mit dem Rote-Rüben-Saft aufkochen und salzen. Die Nudeln hinzufügen und nach Packungsanweisung bissfest garen. Abgießen, abtropfen und etwas abkühlen lassen.
- Für das Dressing: Basilikum fein hacken. Senf mit Eigelb, Öl, Balsamico und Naturjoghurt in einem hohen Mixbecher mit dem Stabmixer kräftig mixen. Dann das Basilikum nur unterrühren und das Dressing mit Salz und Pfeffer würzen. Um den Flamingo-Look zu verstärken, optional noch etwas Rote-Rüben-Saft hinzufügen.
- Für die Antipasti: Die Karotte schälen. Die Paprika von Stiel und Kernen befreien. Karotte, Paprika und Zucchini in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel schälen und vierteln. Die Cocktailparadeiser je nach Größe eventuell halbieren.
- Für leichte Röstaromen das vorbereitete Gemüse in einer heißen Pfanne in Öl scharf anbraten. Mit etwas Balsamico bianco, Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Abkühlen lassen.
Gefüllter Kohlrabi mit Faschiertem
© Mathias Neubauer; Manuel Weyer;31Media GmbH/ Sebastian Knoth
Zutaten für 4 Personen
Für das Sonnenpesto:
- 200 g Sonnenblumenkerne
- 5 EL Sesamsamen
- Blätter von 4-5 Kohlrabiknollen
- Blätter von 1 Bund Radieschen
- 1 kleiner Bund glatte Petersilie
- 2 Knoblauchzehen
- Saft und etwas Abrieb von 1 Bio-Zitrone
- 150 ml Rapsöl
- 3 EL Kürbiskernöl
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
- 3 EL geriebener Parmesan
Für den gefüllten Kohlrabi:
- Salz, 4 Kohlrabi (Blätter für das Sonnenpesto verwenden)
- 2 Zwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 200 g gemischtes Faschiertes
- 1 EL Paradeisermark,
- Öl zum Braten
- 1 TL Kräuter der Provence
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- 2 EL geriebener Parmesan
- Pfeffer aus der Mühle
- 2 Paradeiser
- 100 g geriebener Gouda
- Butter für die Form
- 4 EL Sonnenpesto
Zubereitung * leicht * 60 min
- Für das Sonnenpesto: Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Den Sesam ebenfalls anrösten. Beides anschließend abkühlen lassen.
- Kohlrabi- und Radieschenblätter sowie Petersilie waschen, trocken schütteln und dicke Stiele entfernen. Knoblauch schälen.
- Blätter, Knoblauch und Petersilie grob hacken. Mit Sonnenblumenkernen, Zitronensaft und -abrieb, Raps- und Kürbiskernöl mit einem Stabmixer zu einem cremigen Pesto pürieren. Bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sesam und Parmesan mit einem Löffel einrühren. Hält sich in einem luftdichten Behälter mit Öl bedeckt im Kühlschrank 5 Tage.
- Vorbereiten: Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen und anschließend salzen. Kohlrabi schälen und mithilfe eines Kugelausstechers aushöhlen. Dabei aufpassen, dass der Boden nicht durchstochen wird, damit die Füllung später nicht ausläuft. Die ausgehöhlten Kohlrabi im kochenden Salzwasser 10 bis 12 Minuten blanchieren und anschließend abtropfen lassen.
- Für die Füllung: Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Hälfte des Kohlrabiinneren ebenfalls fein würfeln und mit Faschiertem, Zwiebeln, Knoblauch und Paradeisermark in Öl gar braten. Zuletzt Kräuter der Provence, Paprikapulver und Parmesan hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Paradeiser waschen und in Scheiben schneiden. Die Kohlrabi mit der Fleisch-Gemüse-Masse füllen, jeweils 2 Paradeiserscheiben darauf platzieren und den geriebenen Gouda darüberstreuen. Eine ofenfeste Form mit Butter einfetten, die gefüllten Kohlrabi hineingeben und im Ofen auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten gratinieren.
- Servieren: Die Kohlrabi auf Tellern anrichten und jeweils mit einem Klecks Sonnenpesto garnieren. Dazu passt auch gut Wildreis mit einer Paradeisersauce.
© oe24
Einfach clever kochenGünstig genießen mit neuen Rezeptenund Tipps aus der Sendung.ZS Verlag/26,50 Euro