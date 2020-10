Tag des Wodkas: Die besten Cocktails

One Night in Bangkok Urlaubsfeeling auch in Corona-Zeiten: Mit diesem fruchtigen Drink lässt es sich auch zuhause gut entspannen. Zutaten Ginger Ale

4cl Wodka

½ Zitrone

½ Limette

2cl Kirschlikör

1cl Brombeer- oder Heidelbeersirup Zubereitung

In einem Shaker Wodka, Kirschlikör, Sirup mit dem Saft der halben Zitrone und dem Saft der halben Limette vermengen und mit Eis gut shaken. In ein Longdrinkglas gießen, mit Ginger Ale aufgießen und mit Früchten und Strohhalm dekorieren.